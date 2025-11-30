Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
У перший день зими дощитиме, вдень плюсова температура

У західних та Житомирській областях туман.

У перший день зими дощитиме, вдень плюсова температура
Фото: depo.ua

У понеділок, 1 грудня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у південній частині, вдень у більшості західних та Вінницькій областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. У західних та Житомирській областях туман.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.
