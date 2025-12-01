​За листопад Повітряні сили знищили майже 120 російських ракет та понад 9500 дронів

Упродовж місяця авіація здійснила 368 літаковильотів і знищила близько 400 повітряних цілей.

Протягом листопада протиповітряна оборона знищила 9707 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що було знищено:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К"

2939 ударних БпЛА типу Shahed;

361 розвідувальний БпЛА;

6288 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:

близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;

Понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У листопаді авіацією Сил оборони знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.