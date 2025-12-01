​За листопад Повітряні сили знищили майже 120 російських ракет та понад 9500 дронів

Протягом листопада протиповітряна оборона знищила 9707 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Зазначається, що було знищено:
- 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 51 крилату ракету Х-101;
- 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 19 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2939 ударних БпЛА типу Shahed;
- 361 розвідувальний БпЛА;
- 6288 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:
- близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- Понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У листопаді авіацією Сил оборони знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.