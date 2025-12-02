У ЗСУ спростували інформацію про захоплення Покровська ворогом

Окупанти зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, але втекли.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

Як повідомили сьогодні вранці в оперативному командуванні "Схід", загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп.

"Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили", – зазначили у командуванні і додали, що, попри несприятливі погодні умови, українські підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів всім необхідним.

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" за минулу добу відбили 106 російських штурмів.

Загалом на Покровському напрямку наші захисники минулої доби зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 81 – безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.

Загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат – 445 окупантів за минулу добу.

Також знищено 586 БпЛА різних типів та 43 одиниці іншого озброєння і техніки.

"Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 50 розрахунків російських БпАК", – розповіли у командуванні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1261 вогневе завдання.