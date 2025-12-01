ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Головна

Зеленський: з Куп'янська росіян майже всіх "вичистили"

Росіяни мають просування, але ситуація динамічна. 

Зеленський: з Куп'янська росіян майже всіх "вичистили"
Фото: DeepState

У російської армії є просування, кілька наступальних дій і операцій, хоча жодна з них успішною не була. Просування іде не технікою, а групами в кількадесят людей, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Парижі. 

Точаться складні бої в Покровську і на інших напрямках. На Куп’янському напрямку українська армія має успіх, хоча росіяни кажуть, що захопили Куп’янськ. 

“А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста”, – сказав він. 

За словами Зеленського, втрати армії окупантів за минулий і позаминулуй місяці стали найбільшими за весь час війни – 25000 осіб. 

“Так само і про кілометри: секретів немає. Деякі просування, безумовно, є”, – сказав він. 

Зеленський наголосив, що росіяни не хочуть зупинятися. 

Україні потрібна точно знати, що після закінчення війни будуть гарантії безпеки, щоб знову не почалося вторгнення.

“А тиск на Україну, політичний і військовий, буде. По різних напрямках. Не тільки на полі бою: ми бачимо збільшення кількості ударів ракет, дронів, це тиск серйозний, і не тільки психологічний. Фізичний тиск на наше населення, щоб поламати українців”, – сказав він. 

Зеленський додав, що Україна, попри політичний тиск, виконуватиме свої конституційні обов’язки. 
﻿
