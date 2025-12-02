Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСвіт

Сьогодні Віткофф і радник Трампа зустрінуться з Путіним у Росії

Вони представлять російській стороні план мирного врегулювання війни проти України, який раніше обговорювали з українською делегацією. 

Сьогодні Віткофф і радник Трампа зустрінуться з Путіним у Росії
Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

У вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф та радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведуть у Москві зустріч із Владіміром Путіним. Вони мають презентувати йому план мирного врегулювання війни проти України, пише CBS News

І Віткофф, і Кушнер раніше займалися напрацюванням мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС. Також вони обидва брали участь в обговоренні мирного плану з представниками України.

Україна і США провели два етапи обговорень "мирного плану". Перший відбувся в Женеві, другий – через тиждень, 29-30 листопада, у США. 

Спершу США пропонували Україні план із 28 пунктів. За даними Bloomberg, пункти передали американцям із Москви, і невідомо, чи вони щось змінили перед тим, як віддати їх Києву. План містив неприйнятні для України положення, як то визнання Криму, Донецької і Луганської областей частиною Росії. 

Також там була заборона на вступ до НАТО та фактична заморозка фронту в Запорізькій та Херсонській областях на нинішніх лініях.

Після тривалих консультацій із американцями план дещо змінили – до 19 пунктів. Однак жодна сторона не надала подробиць, як саме.

Учора консультації США і України завершилися. Президент Володимир Зеленський розповів, що в неділю обговорення територіального питання тривало 6,5 годин. Це найскладніша тема.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies