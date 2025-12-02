Сьогодні Віткофф і радник Трампа зустрінуться з Путіним у Росії

Вони представлять російській стороні план мирного врегулювання війни проти України, який раніше обговорювали з українською делегацією.

У вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф та радник і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведуть у Москві зустріч із Владіміром Путіним. Вони мають презентувати йому план мирного врегулювання війни проти України, пише CBS News.

І Віткофф, і Кушнер раніше займалися напрацюванням мирного плану між Ізраїлем і ХАМАС. Також вони обидва брали участь в обговоренні мирного плану з представниками України.

Україна і США провели два етапи обговорень "мирного плану". Перший відбувся в Женеві, другий – через тиждень, 29-30 листопада, у США.

Спершу США пропонували Україні план із 28 пунктів. За даними Bloomberg, пункти передали американцям із Москви, і невідомо, чи вони щось змінили перед тим, як віддати їх Києву. План містив неприйнятні для України положення, як то визнання Криму, Донецької і Луганської областей частиною Росії.

Також там була заборона на вступ до НАТО та фактична заморозка фронту в Запорізькій та Херсонській областях на нинішніх лініях.

Після тривалих консультацій із американцями план дещо змінили – до 19 пунктів. Однак жодна сторона не надала подробиць, як саме.

Учора консультації США і України завершилися. Президент Володимир Зеленський розповів, що в неділю обговорення територіального питання тривало 6,5 годин. Це найскладніша тема.