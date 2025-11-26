Bloomberg: Віткофф радив Росії, як представити Трампу “мирний план”

Посланець президента США Стів Віткофф 14 жовтня порадив головному помічнику Путіна з питань зовнішньої політики Юрію Ушакову, як Путіну слід обговорювати питання “мирного плану” з Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рекомендації Віткоффа містили пропозиції щодо організації телефонної розмови Трампа та Путіна перед візитом Володимира Зеленського до Білого дому пізніше того ж тижня.

“Ми розробили план Трампа з 20 пунктів, який передбачав 20 пунктів щодо миру, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами”, – сказав Віткофф Ушакову, згідно із записом розмови, який переглянув та розшифрував Bloomberg.

Видання припускає, що ця розмова є початком “мирного плану” з 28 пунктів.

Віткофф запропонував, щоб Путін зателефонував Трампу, і привітав того з успіхом переговорів щодо Смуги Гази. Також Віткофф повідомив, що розповів Дональду Трампу про готовність Росії до мирної угоди.

“І я вважаю, що питання полягає в тому, що у нас є дві нації, яким важко досягти компромісу, і коли ми його досягнемо, у нас буде мирна угода”, - сказав Віткофф.

Юрій Ушаков погодився із пропозицією, і сказав, що “саме цей пункт наші лідери могли б обговорити”.

Також Віткофф запевнив Ушакова, що глибоко поважає Путіна.

Він повідомив Ушакову про запланований візит Володимира Зеленського та запропонував Путіну поговорити з Трампом перед цією зустріччю.

“Тепер, звертаючись до вас, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь. Але я кажу, що замість того, щоб так говорити, давайте поговоримо більше, сподіваючись, тому що я думаю, що ми досягнемо угоди”, - зазначив Віткофф.

Він висловив думку, що Дональд Трамп надасть йому “багато простору та свободи дій, щоб досягти угоди”.

За два дні Трамп і Путін провели телефонну розмову на прохання Росії, і президент США назвав двогодинне спілкування “дуже продуктивним”. Після цього він оголосив про плани зустрітися з Путіним у Будапешті, і згадав, що той привітав його з угодою щодо Гази.

Незабаром, 29 жовтня, Дмитрієв та Ушаков розмовляли телефоном та обговорювали, наскільки сильно Москва повинна наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції.

Розмова Юрія Ушакова та Кирила Дмитрієва, наведена Bloomberg.

Ушаков: Але

Дмитриев: Юрий Викторович

Ушаков: Да, Кирилл Александрович, ну, я там все отправил. Завтра будем разговаривать там.

Дмитриев: Ну здорово, здорово. да, да, да. Я в Саудовскую Аравию улетел, но мне кажется очень важно, да, потому что это очень хороший путь вперед.

Ушаков: Ну, нам нужно по максимуму, думаешь, наверное, как считаешь? А так передавать-то чего?

Дмитриев: Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней.

Ушаков: ну в том то и дело что они могут не взять, а скажут что это с нами согласовано. Вот что я боюсь.

Дмитриев: Нет, не, не. Это точно я ну прямо вместе с вами, ну как вы скажете слово в слова, я скажу.

Ушаков: Они могут потом переиначить и все. Ну есть такая опасность. Есть. Ну ладно, ничего. Посмотрим.

Дмитриев: Да, мне кажется просто так так.. И потом вы тоже можете со Стивом поговорить по этой бумаге. То есть мы сделаем аккуратненько.

Ушаков: неразборчиво

Дмитриев: Спасибо вам громадное, Юрий Викторович. Спасибо вам громадное. Спасибо. До свидания.

Bloomberg зазначає, що не зміг точно підтвердити, якими пропозиціями Росія поділилася зі США та якою мірою вони вплинули на остаточний план із 28 пунктів.

Що відомо про “мирний план”