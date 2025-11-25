Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

«Євросолідарність» пропонує об’єднатися з «Батьківщиною» довкола підписних листів для відставки уряду

Наразі ці листи заповнили деякі нардепи від «Голосу», «Слуги народу» і «Батьківщини».

«Євросолідарність» пропонує об’єднатися з «Батьківщиною» довкола підписних листів для відставки уряду
«Європейська солідарність» знову блокує трибуну Ради, 18 листопада 2025
Фото: LB.ua

«Європейська Солідарність» після оприлюднення інформації про можливу причетність чинних міністрів до корупційних схем у межах операції НАБУ і САП «Мідас» ініціювала процедуру збору підписів за відставку уряду. Також політсила готова об’єднати свої зусилля із «Батьківщиною».

Як ідеться в заяві партії, їхні підписні листи заповнили деякі нардепи від «Голосу», «Слуги народу» і «Батьківщини».

«Публічно звертаємося до всіх депутатів фракції «Батьківщина» і її лідерки Юлії Тимошенко об’єднатись в роботі по відновленню субʼєктності парламенту. Знаємо, після ініціативи «ЄС» «Батьківщина» також звернулася до апарату ВР за підписними листами для відставки уряду. Ми готові негайно підписати ці листи і закликаємо всіх депутатів «Батьківщини» негайно поставити підписи під листами «ЄС», - наголосили в партії.

«ЄС» закликала приєднатися до підписання і решту нардепів від СН.

У партії пояснили, що «Кабмін перетворився на зручний інструмент корупційної групи, який повністю зруйнував систему державного управління. А особи, які саботують розслідування корупції, не надають дані НАБУ відповідно до своїх посадових обовʼязків, та ще й причетні до розкрадання на фортифікаціях і незаконних санкцій щодо Порошенка, як глава Фінмоніторингу Філіп Пронін, і є реальним обличчям цієї владної вертикалі».

Тож політсила вимагає відставки уряду і наголошує, що він має бути підконтрольний парламенту.
