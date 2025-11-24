Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Лідери низки держав ЄС зустрінуться в Гельсінкі на саміті Східного флангу

Зустріч запланована на 16 грудня.

Лідери низки держав ЄС зустрінуться в Гельсінкі на саміті Східного флангу
Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запросив лідерів семи держав-членів ЄС на саміт Східного флангу. Він має відбутись у Гельсінкі 16 грудня.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

“Зустріч буде зосереджена на загрозах європейській безпеці та обороноздатності, особливо на східному кордоні ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одноденний саміт Східного флангу проводиться вперше. У ньому візьмуть участь прем'єр-міністри Ульф Крістерссон (Швеція), Крістен Міхал (Естонія), Евіка Сіліня (Латвія), Дональд Туск (Польща) та Россен Желязков (Болгарія), а також президенти Нікушор Дан (Румунія) та Гітанас Науседа (Литва).

“Країни, які мають спільний кордон з Росією, стикаються зі спільними викликами безпеки. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості гібридних операцій, кібератак та порушень повітряного простору. Європа повинна ще більше посилити свою оборону на кордоні з Росією”, – сказав прем’єр-міністр Фінляндії.
