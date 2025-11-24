Лідери низки держав ЄС зустрінуться в Гельсінкі на саміті Східного флангу

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запросив лідерів семи держав-членів ЄС на саміт Східного флангу. Він має відбутись у Гельсінкі 16 грудня.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

“Зустріч буде зосереджена на загрозах європейській безпеці та обороноздатності, особливо на східному кордоні ЄС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одноденний саміт Східного флангу проводиться вперше. У ньому візьмуть участь прем'єр-міністри Ульф Крістерссон (Швеція), Крістен Міхал (Естонія), Евіка Сіліня (Латвія), Дональд Туск (Польща) та Россен Желязков (Болгарія), а також президенти Нікушор Дан (Румунія) та Гітанас Науседа (Литва).

“Країни, які мають спільний кордон з Росією, стикаються зі спільними викликами безпеки. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості гібридних операцій, кібератак та порушень повітряного простору. Європа повинна ще більше посилити свою оборону на кордоні з Росією”, – сказав прем’єр-міністр Фінляндії.