Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаПолітика

Мерц заявив, що повернення Росії до складу G8 не на часі

“Якщо щось і зміниться, це буде вирішено лише всіма нинішніми членами G7".

Мерц заявив, що повернення Росії до складу G8 не на часі
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить підстав для повернення Росії до складу “Групи семи” – провідних західних країн, тобто переходу від формату “G8”.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Мерц зробив цю заяву вчора на пресконференції в Йоганнесбурзі (ПАР), де брав участь у зустрічі “Групи двадцяти”.

“G8” існувала з 1998 по 2014 рік, коли Росія виключили з групу через окупацію Криму і початком війни на Донбасі.

До складу G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

“Якщо щось і зміниться, це буде вирішено лише всіма нинішніми членами G7, і на цей момент я не бачу... готовності знову прийняти Росію до цього кола”, – сказав він.

  • Президент Франції Емманюель Макрон висловив таку ж думку 22 листопада, заявивши, що умови для відновлення членства Росії немає.
  • Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що виключення Росії із цієї групи було помилкою. Про відновлення “G8” згадувалося і в оприлюдненому днями ЗМІ “мирному плані” США з 28 пунктів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies