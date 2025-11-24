Мерц заявив, що повернення Росії до складу G8 не на часі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить підстав для повернення Росії до складу “Групи семи” – провідних західних країн, тобто переходу від формату “G8”.
Про це повідомляє Радіо Свобода. Мерц зробив цю заяву вчора на пресконференції в Йоганнесбурзі (ПАР), де брав участь у зустрічі “Групи двадцяти”.
“G8” існувала з 1998 по 2014 рік, коли Росія виключили з групу через окупацію Криму і початком війни на Донбасі.
До складу G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.
“Якщо щось і зміниться, це буде вирішено лише всіма нинішніми членами G7, і на цей момент я не бачу... готовності знову прийняти Росію до цього кола”, – сказав він.
- Президент Франції Емманюель Макрон висловив таку ж думку 22 листопада, заявивши, що умови для відновлення членства Росії немає.
- Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що виключення Росії із цієї групи було помилкою. Про відновлення “G8” згадувалося і в оприлюдненому днями ЗМІ “мирному плані” США з 28 пунктів.