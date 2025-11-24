Мерц заявив, що повернення Росії до складу G8 не на часі

“Якщо щось і зміниться, це буде вирішено лише всіма нинішніми членами G7".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить підстав для повернення Росії до складу “Групи семи” – провідних західних країн, тобто переходу від формату “G8”.

Про це повідомляє Радіо Свобода. Мерц зробив цю заяву вчора на пресконференції в Йоганнесбурзі (ПАР), де брав участь у зустрічі “Групи двадцяти”.

“G8” існувала з 1998 по 2014 рік, коли Росія виключили з групу через окупацію Криму і початком війни на Донбасі.

До складу G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.

“Якщо щось і зміниться, це буде вирішено лише всіма нинішніми членами G7, і на цей момент я не бачу... готовності знову прийняти Росію до цього кола”, – сказав він.