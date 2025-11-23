Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський і Макрон обговорили роботу переговорних команд у Женеві

«Україна розраховує, що партнери почують наші аргументи», - наголосив український президент.

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегоюї Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили позиції щодо подальшої роботи переговорних команд у Женеві.

Як ідеться на сайті глави держави, Київ і Париж разом із партнерами працюють над тим, щоб отримати практичний результат, який наблизить Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки.

Зеленський підкреслив, що дипломатія зараз активно працює та що Україна очікує від партнерів уважного ставлення до своїх аргументів.

«Дуже важливо, що діалог є й дипломатія активізована. Україна розраховує, що партнери почують наші аргументи», — зазначив глава держави.

Під час розмови президент також наголосив на ключовій ролі Сполучених Штатів у процесі досягнення миру та подякував за підтримку. Він окремо підкреслив, що Київ зберігає максимальну конструктивність у переговорах.

  • Тим часом держсекретар США Марко Рубіо під час виходу до журналістів після перемовин заявив, що Штати вносять зміни до свого мирного плану.
  • 28-пунктовий план викликав занепокоєння з боку Києва і Брюсселя, оскільки де-факто пропонує Україні російську версію «миру».
  • Натомість Європа розробила свій план як альтернативу і пропонує Києву вигідніші умови.
