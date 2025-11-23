Держсекретар США Рубіо: Ми вносимо деякі зміни до мирного плану після переговорів з Україною

США вносять зміни до запропонованого Україні мирного плану.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо, передає Sky News.

Він заявив, що сьогоднішні зустрічі стали для нього «найпродуктивнішими й найзмістовнішими» за весь мирний процес.

За їхніми підсумками державний секретар США повідомив, що команда Вашингтона вносить «деякі зміни» до мирного плану, імовірно на основі українських пропозицій.

Він додав, що роботи ще багато й пізніше може бути додаткове оновлення, але зазначив:

«У нас є дуже якісний проєкт, який уже був побудований на основі внеску всіх відповідних сторін, і ми змогли пройтися деякими з цих пунктів зараз, крок за кроком. І я вважаю, що ми досягли хорошого прогресу. Наші команди вже повернулися до своїх кімнат, оскільки ми працюємо над деякими пропозиціями, які нам подали, тож зараз опрацьовуємо та вносимо зміни з надією ще більше звузити розбіжності й наблизитися до того, з чим і Україна, і, очевидно, Сполучені Штати почуватимуться цілком комфортно», - сказав Рубіо.