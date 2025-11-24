Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

CBS: українська і американська делегації обговорюють візит Зеленського до США цього тижня

Те, чи поїде український президент до Штатів, залежить від ходу перемовин. 

CBS: українська і американська делегації обговорюють візит Зеленського до США цього тижня
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому
Фото: EPA/UPG

Американські і українські посадовці на переговорах у Женеві обговорюють потенційний візит Володимира Зеленського до США. Про це повідомляє CBS News з посиланням на численні джерела в Штатах і Україні. 

За словами співрозмовників, те, чи відбудеться візит, залежить від того, як проходимуть переговори. Дональд Трамп сказав, що дедлайн є гнучким. 

Держсекретар Марко Рубіо, що бере участь в переговорному процесі, описав вчорашні контакти як такі, що мали прогрес. Але додав, що потрібно продовжувати роботу. 

"Я думаю, що це дуже, дуже значні – я б сказав, можливо, найкращі зустріч і день, які в нас були за весь час процесу, починаючи від моменту, коли ми посіли офіс у січні", – сказав він.

Про прогрес сказав і голова української делегації, очільник офісу президента Андрій Єрмак. 

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, на даний момент немає чітких планів стосовно візиту Зеленського, враховуючи активну дипломатію, а також немає запланованих переговорів з Росією чи в Росії. Іншим можливим результатом переговорів у Женеві є те, що генерал армії США Ден Дрісколл може поїхати до Росії або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці, повідомив інший американський посадовець. Російські чиновники повідомили CBS News, що поки що нічого не заплановано.

Переговори в Женеві і їхні передумови

Минулого тижня до України з візитом прибули американські генерали. В цей же час західна преса почала публікувати інформацію про те, що Штати передають Україні "мирний план", погодитися на який українці мають до Дня подяки – 27 листопада. План складається з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам. Зокрема, є вимога скоротити армію до 600 000, відмовитися від вступу до НАТО (і закріпити це в Конституції і Статуті Альянсу), де-факто віддати Росії Донецьку, Луганську області і Крим, визнати російськими ті території Запорізької і Херсонської областей, які встигли окупувати.

21 листопада український президент записав відеозвернення із закликами припинити сварки і об'єднатися (відбувалося це все на тлі "Міндічгейту" і закликів до звільнення голови ОП Андрія Єрмака, хоч він на плівках поки не фігурував). Також він сказав, що є ризик втрати ключового союзника – США – але українська влада намагатиметься відстояти національні інтереси. 

22 листопада сформували українську делегацію для переговорів зі США в Швейцарії. Очолив її Андрій Єрмак. 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Женеві і зустрічалася з американцями. США представляли Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф, радник Дональда Трампа і його зять Джаред Кушнер.

Під час перемовин українська сторона кілька разів виходила з комунікацією, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
