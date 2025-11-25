Суд у США закрив кримінальні справи проти критиків Трампа

Напис на плакаті "Трамп не вищий за закон"

Суд у Сполучених Штатах відмовився розглядати звинувачення проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс та закрив кримінальні провадження.

Як пише BBC, обоє є політичними опонентами Дональда Трампа, і президент США особисто неодноразово вимагав притягнути їх до відповідальності.

Проте служителі Феміди звернули увагу на те, що кримінальні справи проти Комі та Джеймс вела прокурорка Ліндсі Гелліган - колишня адвокатка Трампа. Виявилося, що Гелліган не мала права це робити. Саме за процедурні порушення обидва звинувачення і були анульовані.

Ексочільник ФБР Джеймс Комі, на думку Трампа та його юридичної команди, винний у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю. Натомість Летицію Джеймс, яка була стороною обвинувачення у справі про шахрайство президента США, хочуть покарати за нібито банківське шарайство та надання неправдивої інформації.