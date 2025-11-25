Папа Лев вирушить у першу закордонну поїздку як глава Католицької церкви до Туреччини та Лівану

Очікується, що він виступить із закликами до миру в регіоні.

Папа Лев XIV у четвер вирушить у свою першу подорож за межі Італії як глава Католицької церкви, відвідавши Туреччину та Ліван.

Про це пише Reuters.

Папа виголосить свої перші промови перед іноземними урядами та відвідає низку "чутливих" культурних об’єктів у межах насиченої програми з 27 листопада по 2 грудня. Його попередник Франциск планував відвідати обидві країни, але через погіршення здоров’я не зміг зробити цього: він помер 21 квітня, а Лева було обрано папою 8 травня.

Експерти зазначають, що перша закордонна поїздка понтифіка є можливістю привернути увагу світу, і для Папи Лева ключовим буде встановлення зв’язку з широкою аудиторією у регіоні, де питання війни й миру, гуманітарних потреб та міжрелігійного діалогу є вкрай важливими.

З 27 по 30 листопада Лев відвідає Туреччину, де проведе низку спільних заходів із Вселенським патріархом Варфоломієм.

У Лівані, який має найбільший відсоток християн на Близькому Сході, головною темою також стане мир. На тлі останніх ударів Ізраїлю по Бейруту, внаслідок яких загинув високопоставлений командир "Хезболли", ліванські лідери сподіваються, що візит приверне міжнародну увагу до країни, яка приймає мільйон сирійських і палестинських біженців і досі оговтується після економічної кризи.

Подорожі за кордон стали важливою частиною сучасного папства: Франциск здійснив 47 міжнародних візитів за 12 років, інколи привертаючи увагу світу неочікуваними заявами. Лев, навпаки, більш стриманий і обережний у висловлюваннях, за пів року на посаді дав лише одне ексклюзивне інтерв’ю.

У Туреччині Папа Лев і Патріарх Варфоломій відзначать 1700-річчя Першого Нікейського собору. Хоча відносини між православними і католиками після розколу 1054 року поступово поліпшуються, Московський патріархат, який розірвав зв’язки з Варфоломієм у 2018 році та тісно пов’язаний з Володимиром Путіним, не очікується серед учасників.

Під час перебування в Туреччині Лев також відвідає знамениту Блакитну мечеть в Стамбулі – вперше як папа – й очолить католицьку месу в багатотисячній арені Volkswagen Arena.

У Лівані він помолиться на місці вибуху у порту Бейрута 2020 року, зустрінеться з представниками різних релігій та проведе месу на набережній міста. Папа не відвідуватиме південь країни, який перебуває під ударами Ізраїлю.