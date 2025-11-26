Прокурора з Черкащини підозрюють у незаконному оформленні собі інвалідності

ДБР встановило, що він отримав виплати від держави на понад 580 тисяч гривень.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо прокурора Черкаської окружної прокуратури, який незаконно оформив собі інвалідність.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

За допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії прокурор незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави на понад 580 тисяч гривень.

Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК, скеровано до суду.

У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.