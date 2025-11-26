Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

Прокурора з Черкащини підозрюють у незаконному оформленні собі інвалідності

ДБР встановило, що він отримав виплати від держави на понад 580 тисяч гривень.

Прокурора з Черкащини підозрюють у незаконному оформленні собі інвалідності
Фото: РБК

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо прокурора Черкаської окружної прокуратури, який незаконно оформив собі інвалідність.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

За допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії прокурор незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави на понад 580 тисяч гривень.

Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК, скеровано до суду.

У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies