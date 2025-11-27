На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Трамп назвав газету New York Times "ворогом народу" і образив журналістів

Президент США обурений тим, що, на думку видання, йому бракує енергії, а вік бере своє.

Трамп назвав газету New York Times "ворогом народу" і образив журналістів
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У власній соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп опублікував гнівну тираду на адресу видання The New York Times, де вийшла стаття про його "старіння та втому".

Господар Білого дому назвав співробітників газети "покидьками", а авторку матеріалу Кеті Роджерс - "огидною і зовні, і всередині". Саме видання, на його думку, є "ворогом народу" і "скоро розвалиться".

Трамп також традиційно перелічив усі досягнення своєї другої каденції: врегулювання восьми воєн, 48 рекордів фондового ринку, "повернення поваги до країни", зниження ціни після буцімто рекордної інфляції епохи попередників. Він також нагадав, що виграв вибори з великим відривом, отримавши голоси у всіх "штатах, що коливаються" та обігнавши суперницю у всенародному голосуванні.

Республіканець додав, що проходив медичний огляд, який показав "ідеальні результати", а також когнітивний тест, який склав "з найвищою оцінкою" - тому, мовляв, не може бути й мови про "втрату енергії".  
