Парламент Молдови денонсував угоду з РФ про культурні центри. Тепер у Кишиневі закриють «Русский дом»

Проєкт денонсації розробили на запит Міністерства закордонних справ після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір нашої країни.

Парламент Молдови денонсував угоду з РФ про культурні центри. Тепер у Кишиневі закриють «Русский дом»
«Русский дом» у столиці Молдови
Фото: Wikimedia

Парламент Молдови схвалив у другому читанні денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів, внаслідок чого у Кишиневі закриють «Русский дом», повідомляє NewsMaker.  

Рішення ухвалили на засіданні 27 листопада голосами 57 депутатів. Як розповіли в пресслужбі законодавчого органу, проєкт денонсації розробили на запит Міністерства закордонних справ після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір нашої країни.

У парламенті нагадали, що на підставі денонсованої сьогодні угоди у 2009 році Росія відкрила у Кишиневі культурний центр. При цьому Молдова так і не відкрила аналогічний центр у РФ, і це вже порушує баланс та мету договору. 

Прихильники денонсації також заявили, що російський культурний центр підпорядковується посольству РФ і його фінансує Росспівробітництво, яке перебуває під міжнародними санкціями. 

«У ЄС Росспівробітництво кваліфікують як основний державний орган, який є м'якою силою Кремля та його гібридного впливу, включаючи просування так званої концепції “русского мира”», — додали в парламенті.

Крім того, автори проєкту денонсації наголошують, що у нинішній геополітичній ситуації «угоду з РФ можна використовувати для просування спотворених наративів, а це загрожує інформаційній безпеці Молдови».

Молдова та Росія підписали цей договір у 1998 році. Його метою була популяризація історії, культури, інформування громадськості про розвиток політичних, економічних, наукових та освітніх процесів обох держав.
