Підозрюваний у стрілянині по бійцях Національної гвардії у Вашингтоні співпрацював із США у Афганістані

Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив подробиці щодо підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях Національної гвардії поблизу Білого дому у Вашингтоні, повідомляє “Радіо Свобода”.

“Після катастрофічного виведення Байденом військ з Афганістану в’їзд стрільця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року став можливим завдяки його попередній роботі з урядом США, включаючи ЦРУ, у складі партнерських сил у Кандагарі, яка була припинена невдовзі після хаотичної евакуації”, – заявив Реткліфф.

Прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро повідомила, що Лаканвал разом із дружиною та п’ятьма дітьми жив у місті Беллінгем, штат Вашингтон. Він проїхав машиною через всі США із заходу на схід перед тим, як влаштувати стрілянину біля Білого дому.

Лаканвалу висунуті звинувачення у збройному нападі з метою вбивства. Втім, можлива перекваліфікація на вбивство першого ступеня, якщо хтось із поранених бійців Нацгвардії помре.

В свою чергу, Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що влада планує висунути проти Лаканвала звинувачення в тероризмі і добиватися для нього “щонайменше” довічного ув’язнення.