Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Підозрюваний у стрілянині по бійцях Національної гвардії у Вашингтоні співпрацював із США у Афганістані

Зокрема, він співпрацював із ЦРУ.

директор ЦРУ Джон Реткліфф
Фото: EPA/UPG

Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив подробиці щодо підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях Національної гвардії поблизу Білого дому у Вашингтоні, повідомляє “Радіо Свобода”.

“Після катастрофічного виведення Байденом військ з Афганістану в’їзд стрільця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року став можливим завдяки його попередній роботі з урядом США, включаючи ЦРУ, у складі партнерських сил у Кандагарі, яка була припинена невдовзі після хаотичної евакуації”, – заявив Реткліфф.

Прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро повідомила, що Лаканвал разом із дружиною та п’ятьма дітьми жив у місті Беллінгем, штат Вашингтон. Він проїхав машиною через всі США із заходу на схід перед тим, як влаштувати стрілянину біля Білого дому.

Лаканвалу висунуті звинувачення у збройному нападі з метою вбивства. Втім, можлива перекваліфікація на вбивство першого ступеня, якщо хтось із поранених бійців Нацгвардії помре.

В свою чергу, Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що влада планує висунути проти Лаканвала звинувачення в тероризмі і добиватися для нього “щонайменше” довічного ув’язнення.
