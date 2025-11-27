Підозрюваний у стрілянині по бійцях Національної гвардії у Вашингтоні співпрацював із США у Афганістані

Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив подробиці щодо підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях Національної гвардії поблизу Білого дому у Вашингтоні, повідомляє “Радіо Свобода”.
“Після катастрофічного виведення Байденом військ з Афганістану в’їзд стрільця до Сполучених Штатів у вересні 2021 року став можливим завдяки його попередній роботі з урядом США, включаючи ЦРУ, у складі партнерських сил у Кандагарі, яка була припинена невдовзі після хаотичної евакуації”, – заявив Реткліфф.
Прокурорка округу Колумбія Жанін Пірро повідомила, що Лаканвал разом із дружиною та п’ятьма дітьми жив у місті Беллінгем, штат Вашингтон. Він проїхав машиною через всі США із заходу на схід перед тим, як влаштувати стрілянину біля Білого дому.
Лаканвалу висунуті звинувачення у збройному нападі з метою вбивства. Втім, можлива перекваліфікація на вбивство першого ступеня, якщо хтось із поранених бійців Нацгвардії помре.
В свою чергу, Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що влада планує висунути проти Лаканвала звинувачення в тероризмі і добиватися для нього “щонайменше” довічного ув’язнення.
- У Вашингтоні, неподалік від Білого дому, вчора поранили двох бійців Національної гвардії США.
- США призупинили опрацювання всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану після того, як афганця назвали підозрюваним у стрілянині в двох солдатів Національної гвардії неподалік Білого дому.
- Президент США Дональд Трамп назвав напад "терористичним актом" та додав, що він уживатиме заходів щодо видворення іноземців "з будь-якої країни, чиї громадяни не повинні бути тут".