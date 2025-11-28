ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

Переговори Британії щодо вступу до оборонного фонду ЄС SAFE зірвалися

Щоправда, британська «оборонка» зможе долучатися до проєктів фонду, але на умовах «третьої країни».

Переговори Британії щодо вступу до оборонного фонду ЄС SAFE зірвалися
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Великобританія 28 листопада заявила про зрив переговорів щодо приєднання до оборонного фонду ЄС SAFE — це стало серйозним ударом по амбіційному «перезавантаженню» відносин після Brexit, яке мало посилити безпеку Європи, пише Reuters.

Прем’єр Кір Стармер у травні називав домовленість про відновлення оборонних і торговельних зв’язків «новою ерою» у відносинах із ЄС. Цей пакет відкривав Лондону шлях до участі у фонді SAFE обсягом у 150 млрд євро для переозброєння Європи.

Однак за два дні до завершення строку переговорів Британія повідомила, що угоду укласти не вдасться.

«Ми проводили переговори добросовісно, але наша позиція була чіткою: ми підписуємо лише ті угоди, що відповідають національним інтересам і дають належну віддачу. На жаль, не вдалося завершити обговорення участі у першому раунді SAFE», — заявив міністр у справах ЄС Нік Томас-Саймондс. Він уточнив, що британська оборонна промисловість все одно зможе долучатися до проєктів фонду, але на умовах «третьої країни».

За правилами SAFE, участь у тендерах можлива лише за умови, що не більш ніж 35% вартості компонентів надходить з-поза меж ЄС або країн-учасниць, включно з Україною.

Представник Єврокомісії від коментарів щодо перебігу переговорів утримався, але зазначив, що вони були інтенсивними та конструктивними. Він підкреслив, що SAFE «відкритий», а Британія й надалі може брати участь у проєктах у межах 35-відсоткового ліміту.

У Єврокомісії також заявили про збереження прихильності амбітному партнерству з Лондоном у сфері безпеки й оборони.

На тлі новин акції найбільших британських оборонних компаній — BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock — не зазнали помітних коливань.

  • Раніше стало відомо, що уряд Великобританії відхилив вимогу Єврокомісії сплатити до €6,75 млрд за приєднання до ключової програми ЄС із розбудови оборонного потенціалу — Security Action for Europe (SAFE). ЄК пропонувала Лондону внести плату від €4 до €6,5 млрд, а також додатковий адміністративний збір у межах від €150 до €250 млн.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies