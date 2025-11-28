Переговори Британії щодо вступу до оборонного фонду ЄС SAFE зірвалися

Щоправда, британська «оборонка» зможе долучатися до проєктів фонду, але на умовах «третьої країни».

Великобританія 28 листопада заявила про зрив переговорів щодо приєднання до оборонного фонду ЄС SAFE — це стало серйозним ударом по амбіційному «перезавантаженню» відносин після Brexit, яке мало посилити безпеку Європи, пише Reuters.

Прем’єр Кір Стармер у травні називав домовленість про відновлення оборонних і торговельних зв’язків «новою ерою» у відносинах із ЄС. Цей пакет відкривав Лондону шлях до участі у фонді SAFE обсягом у 150 млрд євро для переозброєння Європи.

Однак за два дні до завершення строку переговорів Британія повідомила, що угоду укласти не вдасться.

«Ми проводили переговори добросовісно, але наша позиція була чіткою: ми підписуємо лише ті угоди, що відповідають національним інтересам і дають належну віддачу. На жаль, не вдалося завершити обговорення участі у першому раунді SAFE», — заявив міністр у справах ЄС Нік Томас-Саймондс. Він уточнив, що британська оборонна промисловість все одно зможе долучатися до проєктів фонду, але на умовах «третьої країни».

За правилами SAFE, участь у тендерах можлива лише за умови, що не більш ніж 35% вартості компонентів надходить з-поза меж ЄС або країн-учасниць, включно з Україною.

Представник Єврокомісії від коментарів щодо перебігу переговорів утримався, але зазначив, що вони були інтенсивними та конструктивними. Він підкреслив, що SAFE «відкритий», а Британія й надалі може брати участь у проєктах у межах 35-відсоткового ліміту.

У Єврокомісії також заявили про збереження прихильності амбітному партнерству з Лондоном у сфері безпеки й оборони.

На тлі новин акції найбільших британських оборонних компаній — BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock — не зазнали помітних коливань.