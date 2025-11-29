Аеропорт Вільнюса тимчасово зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Роботу аеропорту зупинили після виявлення в повітряній зоні навігаційних позначок.

З вечора п’ятниці до ранку суботи Вільнюський аеропорт у Литві призупинив приймання та відправлення літаків через повітряні кулі, запущені з території Білорусі.

Про це повідомляє LRT із посиланням на Управління аеропортів Литви.

За даними відомства, тимчасові обмеження вплинули на понад 3000 пасажирів і 22 рейси. Робота аеропорту була повністю відновлена близько 07:03 29 листопада.

Через небезпеку у повітряному просторі було скасовано 3 рейси, 9 перенаправлено до аеропортів Каунаса та Риги, 10 рейсів отримали оновлені графіки відправлення та прибуття.

Спершу влада повідомляла, що обмеження діятимуть до 02:15 ночі суботи, однак цей час кілька разів продовжували у зв’язку з появою нових об’єктів у небі.

За попередньою інформацією, роботу аеропорту зупинили після виявлення в повітряній зоні навігаційних позначок, характерних для метеорологічних куль, що рухалися в напрямку летовища.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас повідомив, що за останню добу у повітряному просторі країни зафіксовано виключну активність контрабандних куль, запущених із Білорусі.

За його словами, було виявлено понад 60 таких міток.