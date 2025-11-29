Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСвіт

Аеропорт Вільнюса тимчасово зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Роботу аеропорту зупинили після виявлення в повітряній зоні навігаційних позначок.

Аеропорт Вільнюса тимчасово зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі
аеропорт Вільнюса
Фото: Jörg Carstensen/picture alliance

З вечора п’ятниці до ранку суботи Вільнюський аеропорт у Литві призупинив приймання та відправлення літаків через повітряні кулі, запущені з території Білорусі. 

Про це повідомляє LRT із посиланням на Управління аеропортів Литви.

За даними відомства, тимчасові обмеження вплинули на понад 3000 пасажирів і 22 рейси. Робота аеропорту була повністю відновлена близько 07:03 29 листопада.

Через небезпеку у повітряному просторі було скасовано 3 рейси, 9 перенаправлено до аеропортів Каунаса та Риги, 10 рейсів отримали оновлені графіки відправлення та прибуття.

Спершу влада повідомляла, що обмеження діятимуть до 02:15 ночі суботи, однак цей час кілька разів продовжували у зв’язку з появою нових об’єктів у небі.

За попередньою інформацією, роботу аеропорту зупинили після виявлення в повітряній зоні навігаційних позначок, характерних для метеорологічних куль, що рухалися в напрямку летовища.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас повідомив, що за останню добу у повітряному просторі країни зафіксовано виключну активність контрабандних куль, запущених із Білорусі. 

За його словами, було виявлено понад 60 таких міток.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies