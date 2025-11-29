У Гонконзі розпочалася триденна жалоба за жертвами найсмертоноснішої пожежі за майже 80 років

По місту встановили меморіальні пункти, де люди можуть віддати шану та поставити підписи в книгах співчуття.

У Гонконзі хвилиною мовчання розпочався триденний період жалоби за загиблими унаслідок найсмертоноснішої пожежі в місті за майже 80 років.

Про це пише ВВС.

Церемонія в суботу вранці відбулася біля штаб-квартири уряду, на якій був разом з іншими посадовцями Гонконгу голова міста Джон Лі. Прапори Китаю та Гонконгу приспустили, а по місту встановили меморіальні пункти, де люди можуть віддати шану та поставити підписи в книгах співчуття.

У середу вдень вогонь стрімко пройшов крізь житловий комплекс Wang Fuk Court у районі Тай По, багатоповерхівки. Потім понад 2000 пожежників знадобилося майже два дні, щоб взяти полум'я під контроль.

Наразі відомо, що щонайменше 128 людей загинули внаслідок пожежі, яка в середу охопила сім багатоповерхівок. Ще 79 людей отримали поранення, а десятки досі вважаються зниклими безвісти.

Вісім осіб заарештували за підозрою в корупції під час ремонтних робіт, що проводилися в будинках. Трьох інших затримали раніше за звинуваченням у ненавмисному вбивстві.

Причина пожежі залишається неясною, хоча влада заявила, що пінопласт, розміщений на зовнішній стороні вікон, та пластикова сітка навколо риштувань на будівлях сприяли її поширенню. Вежі також були покриті бамбуковими риштуваннями, які зазвичай використовуються для будівельних та ремонтних робіт у Гонконзі. Пожежа викликала дискусію щодо того, чи варто їх продовжувати використовувати.

Офіційні особи підтвердили, що розслідування триватиме протягом наступних кількох тижнів, і поліція вже збирає докази з місця події.

Мешканці житлового комплексу повідомили про несправні пожежні сигналізації та недбалість з боку компанії, яка проводила ремонтні роботи, а пожежна служба Гонконгу заявила, що пожежні сигналізації працювали неефективно.Незалежна комісія з боротьби з корупцією (ICAC) повідомила, що серед заарештованих у рамках розслідування корупції у п'ятницю були директори інженерної компанії та субпідрядники з будівництва риштувань.

Житловий комплекс був збудований у 1983 році та, згідно з переписом населення 2021 року, налічував 1984 квартири для приблизно 4600 мешканців.