Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ГоловнаСвіт

Трамп повідомив про закриття повітряного простору над Венесуелою

Він звернувся до "до всіх авіакомпаній та пілотів, наркоторговців і торговців людьми".

Трамп повідомив про закриття повітряного простору над Венесуелою
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям та торговцям людьми, будь ласка, зверніть увагу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закритий. Дякую вам за увагу до цього питання!", – йдеться у його повідомленні. 

Фото: Скріншот повідомлення Дональда Трампа

  • Раніше Венесуела скасувала права на польоти для шести авіакомпаній після того, як вони призупинили польоти до країни у відповідь на попередження Федерального авіаційного управління США.
  • Згодом Трамп під час спілкування з військовослужбовцями заявив, що невдовзі Вашингтон почне "вживати заходів" проти венесуельських наркоперевізників на суші. Раніше боротьбу із наркотрафіком вели у морі.
  • Американські військові протягом кількох місяців перекидають сили в Карибський регіон на тлі погіршення відносин із Венесуелою, щоб боротися із "причетністю президента Ніколаса Мадуро до постачання незаконних наркотиків, які призвели до смертей американців". Мадуро заперечує ці звинувачення та заявляє, що президент США Дональд Трамп прагне усунути його від влади.
  • Нещодавно США визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies