Трамп повідомив про закриття повітряного простору над Венесуелою

Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям та торговцям людьми, будь ласка, зверніть увагу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закритий. Дякую вам за увагу до цього питання!", – йдеться у його повідомленні.
- Раніше Венесуела скасувала права на польоти для шести авіакомпаній після того, як вони призупинили польоти до країни у відповідь на попередження Федерального авіаційного управління США.
- Згодом Трамп під час спілкування з військовослужбовцями заявив, що невдовзі Вашингтон почне "вживати заходів" проти венесуельських наркоперевізників на суші. Раніше боротьбу із наркотрафіком вели у морі.
- Американські військові протягом кількох місяців перекидають сили в Карибський регіон на тлі погіршення відносин із Венесуелою, щоб боротися із "причетністю президента Ніколаса Мадуро до постачання незаконних наркотиків, які призвели до смертей американців". Мадуро заперечує ці звинувачення та заявляє, що президент США Дональд Трамп прагне усунути його від влади.
- Нещодавно США визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації.