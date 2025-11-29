Трамп повідомив про закриття повітряного простору над Венесуелою

Він звернувся до "до всіх авіакомпаній та пілотів, наркоторговців і торговців людьми".

Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям та торговцям людьми, будь ласка, зверніть увагу, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї закритий. Дякую вам за увагу до цього питання!", – йдеться у його повідомленні.

Фото: Скріншот повідомлення Дональда Трампа