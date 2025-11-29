У ПАР заарештували чотирьох чоловіків, яких імовірно завербували на війну в РФ

Поліція ПАР заарештувала чотирьох чоловіків, які імовірно прямували до Росії. Їх підозрюють у порушенні законів країни, що забороняють надання допомоги іноземним збройним силам.

Як пише Bloomberg, чоловіків затримали в аеропорту O.R. Tambo поблизу Йоганнесбурга у п’ятницю.

1 грудня вони мають постати перед судом, повідомив у суботу спецпідрозділ поліції Hawks. За даними Hawks, їхню поїздку та вербування нібито організувала громадянка ПАР, ім’я якої не розголошується.

"Цих осіб перехопили та зняли з посадки після того, як вони були позначені як підозрілі", – повідомили Hawks.

Чоловіки збиралися сісти на рейс до ОАЕ, звідки мали прямувати до Росії. Після затримання їх передали до підрозділу Hawks, який займається злочинами проти держави.

Південноафриканська телерадіомовна корпорація повідомила, що один із затриманих є відомою медійною особою, але його ім’я не розкривається. Найманство або участь у військових діях на боці іноземного уряду, а також допомога іноземним військовим є злочином у Південній Африці з 1998 року.

Hawks також повідомили, що розшукують ще двох осіб.

"Координація з розвідувальними структурами та міжнародними партнерами триває, щоб визначити повний масштаб мережі та можливі подальші загрози безпеці", – заявили в спецпідрозділі.