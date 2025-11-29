«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСвіт

У ПАР заарештували чотирьох чоловіків, яких імовірно завербували на війну в РФ

Розшукують ще двох осіб.

У ПАР заарештували чотирьох чоловіків, яких імовірно завербували на війну в РФ
Літак у аеропорту O.R. Tambo
Фото: EPA/UPG

Поліція ПАР заарештувала чотирьох чоловіків, які імовірно прямували до Росії. Їх підозрюють у порушенні законів країни, що забороняють надання допомоги іноземним збройним силам.

Як пише Bloomberg, чоловіків затримали в аеропорту O.R. Tambo поблизу Йоганнесбурга у п’ятницю. 

1 грудня вони мають постати перед судом, повідомив у суботу спецпідрозділ поліції Hawks. За даними Hawks, їхню поїздку та вербування нібито організувала громадянка ПАР, ім’я якої не розголошується.

"Цих осіб перехопили та зняли з посадки після того, як вони були позначені як підозрілі", – повідомили Hawks. 

Чоловіки збиралися сісти на рейс до ОАЕ, звідки мали прямувати до Росії. Після затримання їх передали до підрозділу Hawks, який займається злочинами проти держави.

Південноафриканська телерадіомовна корпорація повідомила, що один із затриманих є відомою медійною особою, але його ім’я не розкривається. Найманство або участь у військових діях на боці іноземного уряду, а також допомога іноземним військовим є злочином у Південній Африці з 1998 року.

Hawks також повідомили, що розшукують ще двох осіб.

"Координація з розвідувальними структурами та міжнародними партнерами триває, щоб визначити повний масштаб мережі та можливі подальші загрози безпеці", – заявили в спецпідрозділі.

  • Раніше повідомляли про те, що приблизно з 20 молодих чоловіків із ПАР та Ботсвани обманом втягнули у війну на боці Росії проти України після того, як до них звернулася Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента Джейкоба Зуми. Чоловікам  сказали, ніби вони проходитимуть навчання охоронців, але після прибуття до Росії їх змусили підписати контракти з російськими військовими. 
  • На тлі зростання медійного тиску через ситуацію з цими чоловіками Зума-Самбудла у п’ятницю подала у відставку з парламенту ПАР.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies