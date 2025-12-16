Фото: EPA/UPG

«Залишила дім. Виїхала з міста. Лишилась сама».

Дві пересадки. Добрі люди. Пізня зима.

Зима була до цього. Але зима тривала й потому.

Виповнена бездомністю структура зими.

Що взимку діється між людьми?

Взимку люди ділять надію і втому.

Ділять її як вість, ділять як хліб –

порівну. Ведуть цей нехитрий лік.

У тих, хто все втратив, усе має бути порівну.

Потому була весна. Земля була така

як шкіра – вразлива, ніжна, легка:

всотувала вологу нічними порами.

Про дім вона говорила: мій дім там,

де всі були щасливі. Я радо віддам

свою надію, але як я віддам спомини?

Можна забрати у мене мову, можна забрати ім’я.

Але в мене буде пам’ять, і це все одно буду я.

Навіть якщо словники пам’яті будуть неповними.

Що я пам’ятаю з дому? Запах дощу –

гіркий, солодкий, який я ніяк не відпущу,

який я ніколи не зважусь назвати минулим.

Минулого не існує. Існуєш ти –

втомлене серце між світла і темноти,

і тиха вода часу з важким намулом.

Не існує тебе поза тим, чим ти є.

Пам’ять шукає тебе, знаходить і дістає.

Стає такою, як ти, лишається замалою.

І ось початок року, як початок торгів.

Небо – холодна вітчизна дерев і птахів,

боронить свої кордони ранковою млою.

А що за цією млою? За нею ми.

Що нас щороку, в цих снігах, робить людьми?

Наші дитячі страхи – насправді єдині,

хто нас не зрадить, хто тримає нас, живучи,

доки б’ється знесилено і захлинається вночі

темрява в домі, наче демон в людині.

«Моя пам’ять. Моя втіха. Моє житло».

Великі чорні дерева. Засніжене тло.

Птахи, ніби підлітки, яких довго сварили,

сидять на дротах, мов на лезах ножів.

Доми чекають на тих, хто в них жив –

вірні, довірливі, як домашні тварини.