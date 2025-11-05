1

Бог є тінь, яку ти відкидаєш.

Смішно в нього не вірити.

Це так, ніби не віриш у себе.

Ніби заперечуєш сам себе.

2

Бог – це те, що ти собою відділяєш від світла.

Все, що можеш собою явити.

Все, що не здатен умістити в собі,

чого не можеш у собі носити, але й не можеш позбутися.

3

Бог – це точний контур матерії.

Щось, що самою своєю появою

свідчить про скінченність темряви,

про її цілковиту залежність від світла.

4

Марно шукати його поза межами баченого.

Марно чогось хотіти від подоби його.

Він – лише зліпок твоєї видимості,

лише ознака твоєї присутності.

5

Бог є окресленість. Бог є зримість.

Він не зникає, коли ти відводиш очі.

Він не зникає, коли ти на нього не дивишся.

Він зникає тоді, коли зникаєш ти сам.

6

Бог, як нагадування про те,

що ти проектуєш у світ. Про те,

як ти відбиваєшся в цьому житті,

поза своєю волею, поза своїм бажанням.

7

Є речі, які я можу приховувати.

Є страхи, про які я можу не говорити.

Але навіть усе приховане в мені, все замовчане,

є мною, виповнює мене, відбивається тінню.

8

Ким ти є насправді? Знаком до відчитання,

переконливим свідченням любові.

Тим, що знаходиться між світлом і темрявою.

Тим єдиним, що знаходиться між світлом і темрявою.

9

Так, ніби тобою про щось попереджають.

Мовби вимовчують тебе, як паузу між словами.

Так, ніби ти скалка в Божому оці,

від якої око постійно сльозиться.

10

Маєш стільки дарованого і набутого.

Мова, як усвідомлене дихання, мова, як організована тиша.

Життя, як можливість розповісти про себе.

Смерть, як неможливість дізнатись, чи хтось тебе зрозумів.

11

Умовне і нескінченне називання предметів.

Словники – свідчення створення світу.

Бог – це зворотній бік мови:

з того боку мова звучить саме так.

12

І головне: потреба вірити в неможливе –

оскільки все є можливим.

І здатність вірити в те, чого не існує –

оскільки існує все.