Антоніна Хижняк: «Акторство – це професія без будь-яких гарантій»

В український прокат вийшов фільм «Потяг до Різдва», в якому одну з головний ролей зіграла Антоніна Хижняк. Глядачі пам’ятають її за зірковою роллю Мотрі у серіалі «Спіймати Кайдаша» (продюсерка й сценаристка – Наталка Ворожбит). До акторства вона йшла з дитинства: навчалася в дитячій школі мистецтв, у цирковій студії, в музичній школі, потім – в КНУКТіТ ім. Карпенка-Карого. Працювала в Київському академічному театрі ляльок. Крім зйомок у кіно, дублює та озвучує фільми, серіали і мультфільми – зокрема, є офіційним українським голосом Дейзі Рідлі та Алісії Вікандер.

Ми поговорили з Антоніною Хижняк перед премʼєрою нового фільму про комедійні ролі, особливості знімання в серіалах та гобі акторки.

Антоніна Хижняк

Тоню, памʼятаєте момент, коли ви зрозуміли, що гратимете?

Мабуть, з дитинства таке відчуття. Пригадую, мені було близько 10 років. Дивилася якийсь голлівудський фільм по телевізору, і одна сцена мене особливо вразила. Стала цікава природа людських почуттів, синтезована на екрані так, що виникає ілюзія, що це по-справжньому. Ця магія, мабуть, мене захопила ще тоді. Моя творчість і присвячена тому, щоб мати вплив на глядача саме через синергію багатьох людей, які знаходяться поза кадром. В кадрі ми бачимо лише акторів, але я знаю, скількох зусиль варте кіно. Це моя величезна пристрасть в житті.

Але ви починали як акторка лялькового театру. Що вам дало лялькарство?

Не кривитиму душею: я вступала на акторку драматичного театру, але не вступила. Мені, тим не менш, сказали, що я невисокого зросту, то чи не хочу спробувати на лялькове. Пам'ятаю, посміялася з цього. Але ж треба на бюджет, або пропущу рік. Я вступила і швидко зрозуміла: ставлення до ляльок як дитячого жанру глибоко помилкове. Театр масок у давній Греції, театр тіней – теж театр ляльок і задумувався він для дорослих. Це вже потім прийшов Радянський Союз і наказав усім ставить «Петрушку», оцю всю белібердень – тільки для дітей. 

Наприклад, у Харкові дуже сильний театр ляльок імені Афанасьєва, і в них дуже круті вистави для дорослих. Загалом, лялька класно розвиває координацію тебе як актора. Також навчання на ляльковому дало нам фору в дубляжах і озвучках, тому що ми ще в університеті навчилися комусь іншому дарувати свій голос. Ти аналізуєш персонажа, і це розширює фантазію, розширює твій інструмент, ти набагато чутливішою стаєш до засобів виразності. В театрі ляльок величезний простір для фантазії, величезна палітра. Це завжди синтез різних засобів. Тому я вважаю, що мені пощастило навчатися в той час, у того майстра, на такому курсі. З багатьма однокурсниками ми не просто дружимо, а вже майже родичі. Я дивлюся, що багато вихідців з лялькарства мають успіх і в кіно, і в театрах, і в дубляжах. Тож мені пощастило отримати таку школу.

Антоніна Хижняк

З приводу вашого метода: ви вживаєтесь у персонажа чи удаєте його?

Мені здається, я ще не дійшла до того рівня майстерності, щоб жонглювати цими термінами. Мабуть, мені ближче по природі пропускати все через себе. Але завжди є до чого прагнути, і це буде level up, якщо я навчуся маневрувати між різними манерами існування. Акторство – взагалі така професія, де треба вчитися все життя. Немає такого, що ти прийшов і розслабився, все. З кожним новим проєктом відкриваю щось нове. І продовжую підшукувати класну профлітературу: режисерські замітки, спогади, щось по драматургії підчитую, все, що стосується кольору, операторського мистецтва, лінз – вчу себе постійно, і питаю у своїх колег, щоб краще розуміти процес ізсередини, щоб наша співпраця була більш плідною. 

Я маю відчувати спиною, де оператор, бо раптом він захоче зараз отак повернутися, і я теж так дограю сцену, більше відкриюся. Треба розвивати всебічну чуттєвість, тримати об'єкти уваги, тому що в кіно половина майстерності акторів – чисто технічна робота. Пам'ятати, де точка, тому що камера бачить все під певним кутом на певній крупності, і ти теж маєш враховувати ці моменти, бо на різних крупностях твоя фізика теж змінюється. Плюс партнери, плюс світло, нікого не перекрити, тому що зазвичай кіно – це дороге задоволення, треба знімати швидко, але якомога краще. Тому це робота на все життя.

Антоніна Хижняк і Дмитро Десятерик

У вашій фільмографії переважно комедійні ролі. Ви схильні до такого репертуару, чи то режисери вас бачать саме в такому амплуа?

Якось так виходить. Багато хто думає, що актор сидить і обирає, де йому зніматися. Це ілюзія. Насправді, ти просто собі живеш, тобі пише кастинг-директор: чи не хочете спробуватися? Ти: окей, спробую. Потім, або затвердили тебе в ролі, або ні. І ти знімаєшся з тим матеріалом, що за тебе обрали. Це не означає, що комедії подобаються мені більше, ніж інші жанри, хотілось би ще себе в чомусь спробувати. Проте, інших пропозицій нема.

Як ваше життя змінив серіал «Спіймати Кайдаша?»

Кардинально. Це запуск кар'єри. До того були якісь нещасні епізоди. Не хотіли знімати, тому що не медійна. А як стати медійною? Замкнене коло. Це професія без будь-яких гарантій. Мені, буває, люди пишуть: у мене дочка або син хочуть вступати; а через скільки вас почали запрошувати в кіно? Але тут не вирахуєш, що саме треба зробити, щоб через стільки-то років тобі запропонували те чи інше. 

Якщо не любити акторство всією душею, то краще підшукати запасну професію. Бо це можна схибнутися: роками – жодних пропозицій, граєш якісь епізоди, то жертва маньяка, то подружка жертви маньяка, і по суті – все. Дуже важко згадувати ті роки, було не солодко. Я з подружкою знімала в Києві убиту квартиру на Героїв Дніпра, де повно алкоголіків під вікнами. Намагалася поїхати в якийсь день додому, то не вистачало 10 грн на маршрутку. Я прекрасно розумію, хто я, звідки я. Але найбільше мені хотілося творчої реалізації.

Антоніна Хижняк

Батьки вас підтримували?

Вони в мене завжди вірили. Ніколи не закидали, що от, бачиш, ми казали, ти стільки років витратила, а може знайдеш нормальну роботу. Я знаю, що мої колеги з таким стикалися, але мої батьки на мене ніколи не тиснули і не вимагали швидких результатів.

В «Спіймати Кайдаша» після одного кастингу ми зробили дві сцени. Наталка Ворожбит щось у мені розгледіла, а я, прочитавши сценарій, відчула, що це мій матеріал. Якби не цей проєкт, то не думаю, що все склалося б так, як зараз склалося.

А можете пару слів сказати про вашу героїню в Кайдашах, Мотрю?

Не знаю, що сказати нового. Мотря – грамотно виписаний персонаж, мені було все зрозуміло. Я подивилася кіно ще до того, як воно вийшло, всередині себе, в своїй голові. Все склалося, я розуміла, що це за людина, її психофізику, її рівень енергії. Все знайоме. Я бачила таких людей в житті. Просто з життєвого багажника ти береш і набираєш м'яска на цього персонажа, який був на папері і виріс в живу об'ємну людину. Такі ролі мені цікаві.

Антоніна Хижняк

Вона вийшла у вас незалежною, досить харизматичною.

Я була здивована теплою реакцією глядачів, бо думала, що її ненавидять, бо вона відверта антагоністка. Просто мені хотілося зробити її не такою однобокою, як в оригіналі у Нечуя-Левицького, ближчою до сучасних реалій, не позбавленою якихось людських слабкощів. Тому було дуже цікаво працювати над цим. І це поки що єдиний сценарій, до якого в мене не було питань. Дуже грамотний.

А що з «Потягом до Різдва»?

Боже, дайте згадати... Зйомки почалися пів року тому, наче в минулому житті. Було літо, дуже спекотно. Назар Задніпровський (виконавець однієї з головних ролей. – Ред.) пітнів так, що в нього ті вуса постійно відклеювалися. Але це було весело, тому що команда мені знайома, з режисером ми вже працювали разом, з новими людьми теж без проблем. По-людськи ми всі зійшлися. «Найтепліша комедія року» – мені здається, цей слоган відповідає фільмові.

Антоніна Хижняк

А що то була за історія з вашим фото в американському рекламному відео? (Білий дім оприлюднив відео під назвою Time. Grit. Reward з рекламою податкової ініціативи президента Дональда Трампа, в якому використане зображення Хижняк. – Ред.)

Та там нема чого обговорювати, вже все зʼясувалося, і це зображення офіційно куплене зі стокової платформи. І після того я зробила такий ролик смішний, типу, давайте обмін: ми вам Хижняк, ви нам п'ять «Петріотів». Реально згодна летіти в Америку, говорити з ким завгодно, аби нам дали ще засоби захисту.

Стокові платформи – це один зі способів заробітку для акторів?

Так. Ти офіційно передаєш права на своє зображення. Це те, що ми робимо після кожного проєкту. Тобто ти знімаєшся в якомусь ситуативному ролику, відчужуєш права на своє зображення, воно завантажується на платформи і потім, якщо воно комусь подобається, то його купують. Але актор з цього вже нічого не отримує, бо в нас немає системи роялті. Багато людей думає, що актори щось отримують з переглядів свого кіно. Але ні, актори не причетні до цієї системи. Можливо, сценаристи, режисери, продюсери. Актор отримує гонорар за день знімання і більше ніколи ні на що не претендує. І скільки б разів не не крутили «Кайдашів», актори більше нічого з цього не матимуть. Якби у нас була профспілка, це питання піднімалося б. А так актор – це повністю проєктна робота. Закінчується проєкт – і все, ти чекаєш нового.

Антоніна Хижняк

То яка ваша наступна велика роль?

Не знаю, чи можна вже про все говорити. З того, що ми знімали торік, три проєкти мають вийти. Зараз буде чотирьохсерійка «Викрадене Різдво» і комедія «Коли ти розлучишся», друга частина. І ще на СТБ вийде 16 серій, де я грала близнючок. Це, мабуть, технологічно найважчий серіал, який у мене був. Бо це великий об'єм роботи: придумати себе як двох різних персонажок. Плюс особливо часу там ніхто не давав на підготовку. Ти вчишся швидко думати, приймати рішення, готуватися, вчити багато тексту, орієнтуватися на місцевості. Я сама чекаю, як воно вийде. Що ми там назнімали, що намонтували, чи буде дійсно враження, що це дві різні людини. Я намагалася робити все від мене залежне. Але глядач головний, він усе скаже.

І останнє питання суто світське. Якщо не секрет, чи є у вас гобі?

В мене багато захоплень. Люблю шити. Коли почалася війна, дуже цим захопилася. Мені треба було щось робити руками. Вже пізніше я зрозуміла, що тут є символізм, бо моя бабуся по татовій лінії теж шила. Це теж ремесло, якому треба вчитися, і це дуже цікаво. 

Люблю співати, люблю сноуборд, хоча поки їздила на ньому лише два рази. Люблю воду. Мені критично важливо, щоб десь поряд було озеро чи річка. Це найкращий спосіб відновитися.

Антоніна Хижняк

