Україна посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025"

Водночас Україна стала переможцем глядацького голосування.

Софії Нерсесян, фінал "Дитячого Євробачення", 13 грудня 2025
Фото: “Суспільне”

Десятирічна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка", повідомляє “Суспільне”

Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі дали Україні 79 балів:

  • 10 балів — Сан-Марино, Чорногорія
  • 8 балів — Хорватія
  • 6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція
  • 5 балів — Кіпр, Албанія
  • 4 бали — Нідерланди, Північна Македонія
  • 3 бали — Ірландія, Португалія
  • 2 бали — Іспанія
  • 1 бал — Італія

Від глядачів Україна отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.

Бали українського національного журі оголошував представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко. Україна дала 12 балів Вірменії.

Перше місце посіла Франція (Lou Deleuze — «Ce Monde») з 248 балами.

Третє місце — Грузія (Anita Abgariani — «Shine Like a Star»).
