Десятирічна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка", повідомляє “Суспільне”.
Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.
Національні журі дали Україні 79 балів:
- 10 балів — Сан-Марино, Чорногорія
- 8 балів — Хорватія
- 6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція
- 5 балів — Кіпр, Албанія
- 4 бали — Нідерланди, Північна Македонія
- 3 бали — Ірландія, Португалія
- 2 бали — Іспанія
- 1 бал — Італія
Від глядачів Україна отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.
Бали українського національного журі оголошував представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко. Україна дала 12 балів Вірменії.
Перше місце посіла Франція (Lou Deleuze — «Ce Monde») з 248 балами.
Третє місце — Грузія (Anita Abgariani — «Shine Like a Star»).