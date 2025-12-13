Десятирічна Софія Нерсесян посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025". Вона представляла Україну з піснею "Мотанка", повідомляє “Суспільне”.

Конкурс цьогоріч відбувся 13 грудня у Тбілісі, Грузія. Україна отримала 177 балів від журі та глядачів.

Національні журі дали Україні 79 балів:

10 балів — Сан-Марино, Чорногорія

8 балів — Хорватія

6 балів — Мальта, Вірменія, Грузія, Франція

5 балів — Кіпр, Албанія

4 бали — Нідерланди, Північна Македонія

3 бали — Ірландія, Португалія

2 бали — Іспанія

1 бал — Італія

Від глядачів Україна отримала 98 балів, ставши переможцем глядацького голосування.

Бали українського національного журі оголошував представник України на "Дитячому Євробаченні-2024" Артем Котенко. Україна дала 12 балів Вірменії.

Перше місце посіла Франція (Lou Deleuze — «Ce Monde») з 248 балами.

Третє місце — Грузія (Anita Abgariani — «Shine Like a Star»).