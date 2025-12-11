В Одеському художньому музеї покажуть перформанси стипендіатів Антонена Арто

Інші покази з цієї серії, що досліджує український Південь, пройдуть також у Первомайську та Запоріжжі.

13 та 14 грудня в Одеському національному художньому музеї покажуть два перформанси, створені в межах Стипендії Антонена Арто. Твори розповідатимуть про життя в Буджаку та повернення пейзажів Азовського моря.

13 грудня з 11:00 до 19:00 в ОНХМ відбудеться перформанс Георгія Гогатадзе під назвою My Friend From Nowhereland (Мій друг з Нізвідкіля). Він присвячений листуванню двох хлопців — з Буджаку (Південь Одеської області) та Белуджистану (історична область на північному узбережжі Індійського океану, раніше окрема країна, тепер — територія, розділена між трьома державами).

«Я та мій приятель Sayyaf зустрілися онлайн і побачили одне в одному дзеркало: різні культури, але спільні відчуття. Наші ландшафти — два “пограниччя”. Злиття наших голосів і спогадів створює Nowhereland — уявний спільний простір між двома реальностями», — каже Георгій Гогатадзе.

У перформансі митець досліджує спільність двох паралельних досвідів: життя на периферії, пошуку ідентичности в релігійному контексті та ізоляції, де інтернет стає єдиним каналом комунікації. Це партисипативний твір, який змінюється від участі глядачів.

14 грудня о 17:00 в ОНХМ розпочнеться перформанс «Морський бій» Олексія Мінька та Володимира Прилуцького. Життя цих митців міцно пов’язане з наразі окупованим Бердянськом. В Одесі, на узбережжі Чорного моря, вони час від часу бачать міраж рідного міста, що стоїть на Азовському морі. В перформансі за допомогою фотографії, гри та розмови Мінько та Прилуцький намагатимуться наблизитись до схованого в тумані війни міста, відтворити його суперечливий контекст, потрапити в міраж.

Об’єднані спільною темою Півдня, обидва перформанси говорять про близькість на відстані, про міражі як спосіб виживання та про уявні простори, що виникають там, де реальні території стають недоступними.

Покази в ОНХМ стануть частиною серії показів перформативних творів стипендіатів Антонена Арто, що досліджують український Південь.

Про стипендію Антонена Арто: