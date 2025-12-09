В Одесі на Фонтанській дорозі застрелили чоловіка

Поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі в Одесі.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Про звуки стрільби та чоловіка із вогнепальними пораненнями повідомили очевидці близько 18:00. На жаль, потерпілий загинув на місці події.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Деталі правоохоронці повідомлять згодом.