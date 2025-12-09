В Одесі на Фонтанській дорозі застрелили чоловіка

Поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі в Одесі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Про звуки стрільби та чоловіка із вогнепальними пораненнями повідомили очевидці близько 18:00. На жаль, потерпілий загинув на місці події.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Деталі правоохоронці повідомлять згодом.

Фото: Нацполіція Місце злочину