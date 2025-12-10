Шахраї пропонують військовим купити посвідчення водія зі знижкою

Ці посвідчення не відображаються в реєстрах і юридичної сили не мають.

Правоохоронці попередили про шахрайські повідомлення, спрямовані проти військових. Фейкові оголошення поширюють, зокрема, через TikTok, повідомили в Telegram Нацполіції.

У них військовослужбовцям пропонують оформити посвідчення водія зі знижками і спеціальними цінами, а також запевняють, що отримати їх можна онлайн і без іспитів. При цьому використовують фото публічних людей, зокрема військовослужбовців.

"Насправді їхня мета – виманити гроші та персональні дані. Усі такі «документи» – підробка, вони не відображаються в реєстрах та електронних порталах послуг і не мають жодної юридичної сили", – попередила поліція.