Нацпол: система «Воєнний злочинець» уже містить дані майже про 900 тисяч осіб

Українська делегація презентувала американським партнерам міжвідомчу систему «Воєнний злочинець», що містить дані майже про 900 тисяч осіб, яких Україна вважає причетними до злочинів проти держави.

Про це повідомила Національна поліція.

Українські слідчі під час зустрічей у Вашингтоні розповіли американським партнерам про понад 185 тисяч воєнних злочинів, які задокументував Нацпол.

У системі зібрані профілі військових і співробітників спецслужб Росії, учасників фільтраційних структур, пропагандистів та найманців приватних військових компаній. Українська сторона наголосила, що масштаб напрацювань дає змогу швидше ідентифікувати осіб, причетних до звірств на окупованих територіях, і запобігати їхньому пересуванню країнами Заходу.

Під час переговорів українські правоохоронці також інформували партнерів зі американського Мін’юсту та інших профільних органів США про роботу на деокупованих територіях, де слідчі фіксують катівні, масові поховання, руйнування цивільної інфраструктури й наслідки російських атак.

Окремим блоком українська делегація передала американській стороні профілі 11 громадян США, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні. Також були надані оновлені дані щодо злочинів проти 109 американців. Українські поліцейські підкреслили, що характер цих злочинів відповідає жорстокості, яку російські військові застосовують проти українського населення: ідеться про розстріли цивільних, атаки на журналістів, навмисні обстріли гуманітарних колон та знищення транспорту під час евакуації.