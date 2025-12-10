ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Нацпол: система «Воєнний злочинець» уже містить дані майже про 900 тисяч осіб

США отримали дані щодо злочинів росіян проти 109 американців.

Нацпол: система «Воєнний злочинець» уже містить дані майже про 900 тисяч осіб
Самохідна реактивна систему залпового вогню «Град» армії РФ
Фото: EPA/UPG

Українська делегація презентувала американським партнерам міжвідомчу систему «Воєнний злочинець», що містить дані майже про 900 тисяч осіб, яких Україна вважає причетними до злочинів проти держави.

Про це повідомила Національна поліція.

Українські слідчі під час зустрічей у Вашингтоні розповіли американським партнерам про понад 185 тисяч воєнних злочинів, які задокументував Нацпол.

У системі зібрані профілі військових і співробітників спецслужб Росії, учасників фільтраційних структур, пропагандистів та найманців приватних військових компаній. Українська сторона наголосила, що масштаб напрацювань дає змогу швидше ідентифікувати осіб, причетних до звірств на окупованих територіях, і запобігати їхньому пересуванню країнами Заходу.

Під час переговорів українські правоохоронці також інформували партнерів зі американського Мін’юсту та інших профільних органів США про роботу на деокупованих територіях, де слідчі фіксують катівні, масові поховання, руйнування цивільної інфраструктури й наслідки російських атак.

Окремим блоком українська делегація передала американській стороні профілі 11 громадян США, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у російському полоні. Також були надані оновлені дані щодо злочинів проти 109 американців. Українські поліцейські підкреслили, що характер цих злочинів відповідає жорстокості, яку російські військові застосовують проти українського населення: ідеться про розстріли цивільних, атаки на журналістів, навмисні обстріли гуманітарних колон та знищення транспорту під час евакуації.
﻿
