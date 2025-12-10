ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Reuters: США захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели

Де саме відбулося перехоплення, не повідомляється.

Сполучені Штати захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Посадовці заявили, що операцію очолила Берегова охорона США. Водночас вони не назвали танкер та не вказали, де саме відбулося перехоплення.

Берегова охорона, Білий дім та уряд Венесуели не відповіли на запит про коментар.

Минулого місяця Венесуела експортувала понад 900 тис. барелів нафти на день. Це є третім за величиною середньомісячним показником з початку року.

Експорт нафти є основним джерелом доходів Венесуели, яка намагається продавати свою сиру нафту в Китай. 
