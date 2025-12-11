Конгресмени підтримали оборонний бюджет США з 400 млн доларів для України

Загалом на військові справи Сполучені Штати витратять близько 900 мільярдів доларів.

Палата представників США схвалила оборонний бюджет країни на 2026 фіскальний рік, заклавши на потреби військових суму у приблизно 900 мільярдів доларів.

Як пише Укрінформ, 400 мільйонів з них підуть на підтримку Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає розширення можливостей Збройних Сил щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності, інституційні трансформації та просування політичних інтересів США.

У бюджеті конгресмени, які дали 312 голосів "за" документ, зафіксували підтримку США союзників по НАТО, фінансування ініціативи "Безпека Балтії" та заборонили міністру війни Піту Геґсету скорочувати європейський контингент військ нижче позначки у 76 тисяч військовослужбовців.

Для набуття чинності законопроєкт про оборонний бюджет повинен пройти розгляд у Сенаті та отримати підпис президента Дональда Трампа.