У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСвіт

Конгресмени підтримали оборонний бюджет США з 400 млн доларів для України

Загалом на військові справи Сполучені Штати витратять близько 900 мільярдів доларів.

Конгресмени підтримали оборонний бюджет США з 400 млн доларів для України
Фото: EPA/UPG

Палата представників США схвалила оборонний бюджет країни на 2026 фіскальний рік, заклавши на потреби військових суму у приблизно 900 мільярдів доларів.

Як пише Укрінформ, 400 мільйонів з них підуть на підтримку Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає розширення можливостей Збройних Сил щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності, інституційні трансформації та просування політичних інтересів США. 

У бюджеті конгресмени, які дали 312 голосів "за" документ, зафіксували підтримку США союзників по НАТО, фінансування ініціативи "Безпека Балтії" та заборонили міністру війни Піту Геґсету скорочувати європейський контингент військ нижче позначки у 76 тисяч військовослужбовців.

Для набуття чинності законопроєкт про оборонний бюджет повинен пройти розгляд у Сенаті та отримати підпис президента Дональда Трампа.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies