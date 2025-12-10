Головне за середу, 10 грудня: оборона Покровська, 200 боєзіткнень, відключення світла

“На завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття”, – повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

Він додав, що ключовими питаннями є як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 грудня відбулося 200 боєзіткнень.

Найбільша кількість боїв (36) - на Покровському напрямку.

10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до «тіньового флоту» рф, поінформували джерела LB.ua.

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України. Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу.

Міністерство закордонних справ України відзначило оприлюднення 43-ї доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) і подякувало за неупереджений моніторинг масштабних порушень Росією міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах її збройної агресії проти України.

Як зазначається в заяві МЗС, документ ООН підтверджує, що лише за останні шість місяців Росія вбила 1420 цивільних та поранила 6545 осіб, серед яких — 4435 чоловіків, 3148 жінок, 229 хлопчиків і 153 дівчаток. Більше третини всіх втрат припадають на густонаселені райони, розташовані далеко від лінії фронту. За даними УВКПЛ, ці показники на 12% вищі, ніж за аналогічний період минулого року, і на 37% — порівняно з попередніми шістьма місяцями.

Доповідь також фіксує масові удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, що спричинили серйозні пошкодження електро- та газових мереж, тривалі відключення світла, перебої з водопостачанням і опаленням. Це створило загрозу життю мільйонів цивільних українців.

В Україні найближчим часом у середньому вимушено застосовуватимуться три черги у графіках погодинних відключень електроенергії, повідомив в ефірі голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, рівень обмежень може різнитися залежно від регіону: у деяких областях вони будуть меншими, в інших — більшими.

Очільник "Укренерго" також пояснив причини аварійних відключень, які сталися 9 грудня. Зокрема, російська атака на енергооб’єкт на Сумщині спричинила аварійні знеструмлення у цій області, а також на Харківщині та Полтавщині. Через втрату частини генерації вимкнення довелося тимчасово застосовувати по всій країні. Зайченко підкреслив, що уряд спільно з енергетиками працює над тим, щоб зменшити обсяги необхідних обмежень.

Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП у Прилуках Чернігівської області.

За попередніми даними Нацполіції, наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Керівництво Нацполіції ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило обшуки у Державній податковій службі.

“Щодо візиту до податкової представників НАБУ. Бачимо багато версій і різноманітну інформацію. Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС”, – повідомила Державна податкова служба.

Відомство зазначає, що кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

Росія активізує роботу в Придністров'ї, аби відволікти українські ресурси на зростання загрози від ворожого анклаву, повідомили джерела в українській розвідці.

На території так званої Придністровської республіки посилили мобілізаційні заходи – до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Також там розгорнули виробництво дронів і центри навчання їхніх операторів.

"Активні заходи, які реалізовує кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яку москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями – ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає", – повідомили в розвідці.

