НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Зеленський: завтра відбудеться засідання Коаліції охочих, США отримають 20-пунктний план після обговорень з європейцями

Нині США і Україна обговорять документ про повоєнне відновлення. 

Зеленський: завтра відбудеться засідання Коаліції охочих, США отримають 20-пунктний план після обговорень з європейцями
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Сьогодні Україна і США проведуть обговорення документа, що деталізує процес відбудови і економічного розвитку України в повоєнний час. Паралельно триває робота над 20-пунктним планом, який може визначати параметри закінчення війни.

Його розраховують передати США найближчим часом – після спільної роботи з командою Дональда Трампа і європейськими партнерами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram

“На завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття”, – сказав Зеленський.

Він додав, що ключовими питаннями є як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення.

  • Учора президент підтвердив наявність трьох документів, пов'язаних з угодою про мир. Перший – це рамковий документ на 20 пунктів. Це змінена форма плану, який росіяни привезли до Києва минулого місяця, що містив вимогу віддати Росії території. Територіальне питання консенсусу досі не має.
  • Другий документ стосується гарантій безпеки, а третій – відновлення України або ж коштів на озброєння в разі продовження боїв. 
  • Президент казав, що рамковий документ на 20 пунктів Україна збирається передати Штатам уже сьогодні.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies