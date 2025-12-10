Сьогодні Україна і США проведуть обговорення документа, що деталізує процес відбудови і економічного розвитку України в повоєнний час. Паралельно триває робота над 20-пунктним планом, який може визначати параметри закінчення війни.

Його розраховують передати США найближчим часом – після спільної роботи з командою Дональда Трампа і європейськими партнерами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“На завтра у графіку – зустріч у форматі Коаліції охочих, і дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття”, – сказав Зеленський.

Він додав, що ключовими питаннями є як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення.