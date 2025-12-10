Пів мільйона людей евакуювали через нові зіткнення Таїланду та Камбоджі

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до лідерів Таїланду та Камбоджі на тлі того, що пів мільйона людей тікають від нового загострення на кордоні – одного з восьми конфліктів, за припинення яких лідер США взяв на себе відповідальність.

Про це пише Bloomberg.

Протистояння між сусідами, унаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей, поновилося минулими вихідними вздовж їхнього 800-кілометрового кордону. Сторони обмінялися артилерійським вогнем, а Таїланд розгорнув винищувачі F-16, звинувативши Камбоджу у ракетних обстрілах цивільних районів.

“Завтра мені доведеться зателефонувати обом країнам. Хто ще міг би сказати: “Я зроблю телефонний дзвінок і зупиню війну між двома дуже потужними країнами. Ми будуємо мир силою”, – сказав Трамп вчора ввечері.

У липні Трамп погрожував двом країнам торговельними обмеженнями, якщо вони не припиняють бойові дії, унаслідок яких загинули десятки людей. У жовтні він контролював підписання так званих Куала-Лумпурських угод, які окреслили шлях до миру та включали торговельні домовленості з обома країнами.

Напруженість між Таїландом і Камбоджею то зростала, то спадала протягом десятиліть, її часто підживлювали націоналістичні імперативи їхніх лідерів. Дві країни обмінювалися звинуваченнями щодо того, хто першим відкрив вогонь в останньому зіткненні, і офіційні особи обох країн заявляють, що вони “виступають за мир”.

Таїланд повідомив про п'ятьох загиблих солдатів та 68 поранених з початку відновлення зіткнень. Тайська армія заявила в середу, що ракети, запущені з Камбоджі, впали поблизу лікарні, пацієнтів та медичний персонал доводилося евакуювати.

Понад 400 000 громадян країни евакуювали з семи прикордонних провінцій та перемістили до притулків. Також закрили 700 шкіл.

Фото: EPA/UPG Люди втікають від загострення на кордоні Таїланду та Камбоджі