ГоловнаСвіт

Пів мільйона людей евакуювали через нові зіткнення Таїланду та Камбоджі

Президент США Донадьд Трамп планує знову говорити з лідерами країн.

Пів мільйона людей евакуювали через нові зіткнення Таїланду та Камбоджі
Тайський буддійський чернець ховається в "бункері"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до лідерів Таїланду та Камбоджі на тлі того, що пів мільйона людей тікають від нового загострення на кордоні – одного з восьми конфліктів, за припинення яких лідер США взяв на себе відповідальність.

Про це пише Bloomberg.

Протистояння між сусідами, унаслідок якого загинуло щонайменше 12 людей, поновилося минулими вихідними вздовж їхнього 800-кілометрового кордону. Сторони обмінялися артилерійським вогнем, а Таїланд розгорнув винищувачі F-16, звинувативши Камбоджу у ракетних обстрілах цивільних районів.

“Завтра мені доведеться зателефонувати обом країнам. Хто ще міг би сказати: “Я зроблю телефонний дзвінок і зупиню війну між двома дуже потужними країнами. Ми будуємо мир силою”, – сказав Трамп вчора ввечері.

У липні Трамп погрожував двом країнам торговельними обмеженнями, якщо вони не припиняють бойові дії, унаслідок яких загинули десятки людей. У жовтні він контролював підписання так званих Куала-Лумпурських угод, які окреслили шлях до миру та включали торговельні домовленості з обома країнами.

Напруженість між Таїландом і Камбоджею то зростала, то спадала протягом десятиліть, її часто підживлювали націоналістичні імперативи їхніх лідерів. Дві країни обмінювалися звинуваченнями щодо того, хто першим відкрив вогонь в останньому зіткненні, і офіційні особи обох країн заявляють, що вони “виступають за мир”.

Таїланд повідомив про п'ятьох загиблих солдатів та 68 поранених з початку відновлення зіткнень. Тайська армія заявила в середу, що ракети, запущені з Камбоджі, впали поблизу лікарні, пацієнтів та медичний персонал доводилося евакуювати.

Понад 400 000 громадян країни евакуювали з семи прикордонних провінцій та перемістили до притулків. Також закрили 700 шкіл. 

Люди втікають від загострення на кордоні Таїланду та Камбоджі
Фото: EPA/UPG
Люди втікають від загострення на кордоні Таїланду та Камбоджі

  • Напруга зростала після того, як минулого місяця Таїланд призупинив заходи з деескалації, узгоджені на саміті під керівництвом Трампа, після того як унаслідок вибуху міни на кордоні постраждали солдати.
  • Таїланд має значну військову перевагу – його збройні сили суттєво перевершують камбоджійські за чисельністю, бюджетом та озброєнням, а його винищувачі завдають авіаударів на підтримку наземних військ.
  • Таїланд і Камбоджа вже понад століття сперечаються щодо суверенітету на недемаркованих ділянках свого 817-кілометрового кордону, а суперечки навколо давніх храмів регулярно провокують сплески націоналістичних настроїв і збройні інциденти, зокрема смертельний тижневий артилерійський обмін у 2011 році.
﻿
