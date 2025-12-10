Bloomberg: розвідка Данії вперше розглядає США як "потенційну загрозу безпеці"

Росія та Китай залишаються основними стратегічними ризиками для Данії.

Служба оборонної розвідки Данії (DDIS) вперше внесла Сполучені Штати Америки до переліку потенційних загроз безпеці країни.

Про це йдеться у щорічному розвідувальному прогнозі на 2025 рік, пише Bloomberg.

За оцінкою аналітиків, США дедалі активніше ставлять власні інтереси вище інтересів союзників і "використовують свою економічну та технологічну силу як інструмент тиску — у тому числі щодо партнерів".

"Сполучені Штати використовують економічну силу, включаючи погрози високими тарифами, для нав'язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", – зазначають у розвідці.

Особливу увагу DDIS звертає на зростаючий інтерес Вашингтона до Гренландії, яка є територією Данського королівства. Арктика стає одним із ключових плацдармів суперництва держав, що посилює напругу між Данією та США.

У звіті згадується, що президент Дональд Трамп неодноразово натякав на бажання взяти Гренландію під американський контроль та навіть не виключав можливості використання військової сили — що спричинило дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном.

Водночас Росія та Китай, за висновком агентства, залишаються основними стратегічними ризиками для Данії. У звіті наголошують, що загальне середовище безпеки "стало серйознішим".

Невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи збільшить готовність Росії посилити гібридні атаки проти Організації Північноатлантичного договору, тоді як використання Китаєм економічних і військових важелів продовжує ставити під сумнів вплив Заходу.

"Регіон Балтійського моря є територією, де існує найбільший ризик застосування Росією військової сили проти НАТО", – зазначили в розвідці.