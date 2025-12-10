Reuters: США погрожують санкціями проти Міжнародного кримінального суду і вимагають пообіцяти не переслідувати Трампа

Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Міжнародного кримінального суду (МКС) внести зміни до Римського статуту, які б унеможливили розслідування щодо самого президента США, віцепрезидента та високопосадових членів його уряду.
Про це пише Reuters з посиланням на анонімного співрозмовника адміністрації.
"Зростає занепокоєння з приводу того, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і почне проти них судове переслідування. Це неприйнятно, і ми не допустимо цього", – сказав він.
У разі, якщо МКС не задовольнить вимоги США, Вашингтон пригрозив запровадити нові санкції проти посадовців, а також не виключив можливості санкцій проти самого суду, що може суттєво ускладнити його роботу.
За словами американського посадовця, Вашингтон вже передав свої вимоги державам-учасницям Римського статуту, а також безпосередньо самому суду.
США вимагають від МКС припинити розслідування можливих військових злочинів ізраїльського керівництва під час війни в Газі, а також офіційно закрити провадження щодо дій американських військових в Афганістані.
"Рішення полягає в тому, щоб внести зміни до Римського статуту, чітко позначивши, що вони не мають юрисдикції", – заявив співрозмовник.
- Раніше цього року США вже запровадили санкції проти дев’яти посадовців суду, включно із суддями та прокурорами, але поки утримуються від санкцій проти суду як інституції.
- МКС є всесвітнім судом з повноваженнями порушувати судові переслідування за такими злочинами як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Держави стають учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території ‒ підсудними йому, за фактом ратифікації Римського статуту. США та Ізраїль не є його членами, заявляючи що сама ідея суду обмежує суверенітет держав і дає йому невизначено широкі компетенції.
- В останні роки МКС також видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні, лідерів Талібану за переслідування афганських дівчаток і жінок та військового лідера М'янми за злочини проти мусульман Рохінджа.