НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Reuters: США погрожують санкціями проти Міжнародного кримінального суду і вимагають пообіцяти не переслідувати Трампа

Адміністрація Трампа вимагає від Міжнародного кримінального суду змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США та посадовців.

Reuters: США погрожують санкціями проти Міжнародного кримінального суду і вимагають пообіцяти не переслідувати Трампа
Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому,
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Міжнародного кримінального суду (МКС) внести зміни до Римського статуту, які б унеможливили розслідування щодо самого президента США, віцепрезидента та високопосадових членів його уряду. 

Про це пише Reuters з посиланням на анонімного співрозмовника адміністрації.

"Зростає занепокоєння з приводу того, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і почне проти них судове переслідування. Це неприйнятно, і ми не допустимо цього", – сказав він.

У разі, якщо МКС не задовольнить вимоги США, Вашингтон пригрозив запровадити нові санкції проти посадовців, а також не виключив можливості санкцій проти самого суду, що може суттєво ускладнити його роботу.

За словами американського посадовця, Вашингтон вже передав свої вимоги державам-учасницям Римського статуту, а також безпосередньо самому суду. 

США вимагають від МКС припинити розслідування можливих військових злочинів ізраїльського керівництва під час війни в Газі, а також офіційно закрити провадження щодо дій американських військових в Афганістані.

"Рішення полягає в тому, щоб внести зміни до Римського статуту, чітко позначивши, що вони не мають юрисдикції", – заявив співрозмовник.

  • МКС є всесвітнім судом з повноваженнями порушувати судові переслідування за такими злочинами як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Держави стають учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території ‒ підсудними йому, за фактом ратифікації Римського статуту. США та Ізраїль не є його членами, заявляючи що сама ідея суду обмежує суверенітет держав і дає йому невизначено широкі компетенції.
  • В останні роки МКС також видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні, лідерів Талібану за переслідування афганських дівчаток і жінок та військового лідера М'янми за злочини проти мусульман Рохінджа.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies