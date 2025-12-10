Reuters: США погрожують санкціями проти Міжнародного кримінального суду і вимагають пообіцяти не переслідувати Трампа

Адміністрація Трампа вимагає від Міжнародного кримінального суду змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США та посадовців.

Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає від Міжнародного кримінального суду (МКС) внести зміни до Римського статуту, які б унеможливили розслідування щодо самого президента США, віцепрезидента та високопосадових членів його уряду.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімного співрозмовника адміністрації.

"Зростає занепокоєння з приводу того, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і почне проти них судове переслідування. Це неприйнятно, і ми не допустимо цього", – сказав він.

У разі, якщо МКС не задовольнить вимоги США, Вашингтон пригрозив запровадити нові санкції проти посадовців, а також не виключив можливості санкцій проти самого суду, що може суттєво ускладнити його роботу.

За словами американського посадовця, Вашингтон вже передав свої вимоги державам-учасницям Римського статуту, а також безпосередньо самому суду.

США вимагають від МКС припинити розслідування можливих військових злочинів ізраїльського керівництва під час війни в Газі, а також офіційно закрити провадження щодо дій американських військових в Афганістані.

"Рішення полягає в тому, щоб внести зміни до Римського статуту, чітко позначивши, що вони не мають юрисдикції", – заявив співрозмовник.

Раніше цього року США вже запровадили санкції проти дев’яти посадовців суду, включно із суддями та прокурорами, але поки утримуються від санкцій проти суду як інституції.

МКС є всесвітнім судом з повноваженнями порушувати судові переслідування за такими злочинами як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Держави стають учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території ‒ підсудними йому, за фактом ратифікації Римського статуту. США та Ізраїль не є його членами, заявляючи що сама ідея суду обмежує суверенітет держав і дає йому невизначено широкі компетенції.