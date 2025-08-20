Держдеп США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів МКС

Санкції запроваджено за «переслідування» громадян Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Державний департамент США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів Міжнародного кримінального суду за «переслідування» громадян Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Про це йдеться у заяві глави Держдепу США Марко Рубіо.

Під санкції потрапили судді Кімберлі Прост (Канада) і Ніколя Гійо (Франція), а також заступники прокурора Нажат Шамім Хана (Фіджі) і Маме Мандіає Ніанг (Сенегал).

«Ці особи є іноземними громадянами, які безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих країн», — написав Рубіо.

Рубіо додав, що політика уряду Сполучених Штатів залишається такою, що ми вживаємо будь-яких заходів для захисту наших військових, суверенітету та союзників від незаконних і безпідставних дій Міжнародного кримінального суду.