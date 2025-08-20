«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

Держдеп США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів МКС

Санкції запроваджено за «переслідування» громадян Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Держдеп США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів МКС
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів Міжнародного кримінального суду за «переслідування» громадян Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Про це йдеться у заяві глави Держдепу США Марко Рубіо.

Під санкції потрапили судді Кімберлі Прост (Канада) і Ніколя Гійо (Франція), а також заступники прокурора Нажат Шамім Хана (Фіджі) і Маме Мандіає Ніанг (Сенегал).

«Ці особи є іноземними громадянами, які безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих країн», — написав Рубіо.

Рубіо додав, що політика уряду Сполучених Штатів залишається такою, що ми вживаємо будь-яких заходів для захисту наших військових, суверенітету та союзників від незаконних і безпідставних дій Міжнародного кримінального суду.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies