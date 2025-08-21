КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КНДР побудувала секретну базу біля Китаю, яка може бути загрозою для Східної Азії та США

Імовірно, на цій базі є новітні міжконтинентальні балістичні ракети, здатні нести ядерні боєзаряди.

КНДР побудувала секретну базу біля Китаю, яка може бути загрозою для Східної Азії та США
Фото: Фото з відкритих джерел

КНДР побудувала ракетну базу Сінпун-дон, яка  розташована лише за 27 км від кордону з Китаєм. Імовірно, на цій базі зберігають новітні міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні нести ядерні боєзаряди.

Про це пише The Guardian.

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), база Сінпун-дон у провінції Північний Пхьонан може вміщувати від шести до дев’яти ядерних МБР та їхні пускові установки. Зазначено, що ця зброя "становить потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини США".

У звіті йдеться, що база є однією з приблизно "15–20 об’єктів для запуску балістичних ракет, технічного обслуговування, зберігання ракет і боєголовок", про які КНДР ніколи офіційно не заявляла. Вона раніше не була предметом жодних переговорів щодо денуклеаризації між США та Північною Кореєю.

На думку аналітиків, у разі кризи або війни ракети та пускові установки можуть бути виведені з бази, приєднатися до спеціальних підрозділів і здійснювати менш помітні запуски з інших регіонів країни.

За даними звіту, ці об’єкти є ключовими елементами стратегії Північної Кореї у сфері балістичних ракет, а також розширення її ядерного стримування та ударних можливостей стратегічного рівня.

Після провалу саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у 2019 році в Ханої КНДР значно прискорила свою ядерну програму. Лідер країни закликав до швидкого розширення ядерного потенціалу, а Пхеньян оголосив себе "незворотною" ядерною державою.

У звіті також йдеться про поглиблення співпраці Північної Кореї з Росією після вторгнення РФ в Україну. За оцінками південнокорейських і західних спецслужб, у 2024 році Пхеньян відправив до Росії понад 10 000 солдатів (переважно в Курську область), а також артилерійські снаряди, ракети й далекобійні системи залпового вогню.

Вашингтон заявляє, що має докази надання Москвою Північній Кореї допомоги в галузі космічних і супутникових технологій в обмін на підтримку у війні проти України. 

Аналітики наголошують, що технології для запуску супутників і для МБР значною мірою збігаються.
Теми: , ,
