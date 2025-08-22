США ліквідували одного з керівників ІДІЛ у Сирії

Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів заявило про ліквідацію одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" під час рейду на півночі Сирії.

Як пише The Hill, знищений терорист займався фінансуванням майбутніх атак, спрямованих проти Іраку та нового уряду Сирії, що прийшов до влади після повалення диктаторського режиму Башара Асада.

Військові стверджують, що член ІДІЛ мав мережу зв'язків у регіоні і "становив серйозну загрозу для Сполучених Штатів, сирійської влади та коаліційних сил на Близькому Сході".