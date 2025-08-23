На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Лукашенко відмовився звільняти політв'язнів на прохання Трампа

Прикривається "думкою суспільства".

Лукашенко відмовився звільняти політв'язнів на прохання Трампа
Олександр Лукашенко
Фото: president.gov.by

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не збирається відпускати з в'язниць близько 1600 опозиціонерів, про яких йшла мова у його спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", самопроголошений білоруський лідер узагалі заперечує наявність в країні політв'язнів, називаючи їх "бандитами, які палили і підривали".

Лукашенко дорікнув Сполученим Штатам, що "якщо хочете півтори чи дві тисячі людей, то забирайте до себе і везіть туди". Сам диктатор боїться, що в разі виходу на свободу в'язні "знову вестимуть проти нас війну" і переконує, що "суспільство б не підтримало такий крок".
