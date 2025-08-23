Лукашенко відмовився звільняти політв'язнів на прохання Трампа

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не збирається відпускати з в'язниць близько 1600 опозиціонерів, про яких йшла мова у його спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", самопроголошений білоруський лідер узагалі заперечує наявність в країні політв'язнів, називаючи їх "бандитами, які палили і підривали".

Лукашенко дорікнув Сполученим Штатам, що "якщо хочете півтори чи дві тисячі людей, то забирайте до себе і везіть туди". Сам диктатор боїться, що в разі виходу на свободу в'язні "знову вестимуть проти нас війну" і переконує, що "суспільство б не підтримало такий крок".