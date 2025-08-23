Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Мерц поскаржився на велику складність дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні

«Я скажу образно: ми перебуваємо на десятикілометровій дистанції й пройшли, можливо, лише перші 200 метрів», - заявив канцлер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні зусилля для завершення війни проти України залишаються надзвичайно складними, пише n-tv.

Під час виступу на з’їзді ХДС у місті Оснабрюк Мерц зазначив, що «більших дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні, з боку Німеччини та ЄС у війні проти України ще не було».

«Хай ніхто сьогодні більше не каже, що ми говоримо лише про постачання зброї», – наголосив він.

За словами канцлера, для можливого миру в Україні потрібен довготривалий підхід. «З огляду на висловлювання російського президента Володимира Путіна має стати зрозуміло, наскільки складним залишатиметься це завдання протягом тижнів чи навіть місяців», – зауважив Мерц.

Він додав, що зроблені лише перші кроки: «Я скажу образно: ми перебуваємо на десятикілометровій дистанції й пройшли, можливо, лише перші 200 метрів».
﻿
