У вересні Україна отримає закуплену Канадою на 1 млрд доларів зброю

У червні Канада оголосила виділення 2 млрд на закупівлю озброєння. 

У вересні Україна отримає закуплену Канадою на 1 млрд доларів зброю
Марк Карні у Києві
Фото: скриншот

Вже наступного місця до України надійде озброєння, закуплене Канадою за кошти, виділені на саміті Group of 7 у червні. Тоді країна оголосила про надання 2 млрд канадських доларів. Про це прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив під час візиту до Києва 24 серпня. 

Один мільярд із цієї суми спрямовано на посилення українського озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть наступного місця. Також Канада профінансує екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ і протидію кібератакам.

На це підуть десятки мільйонів доларів. 

"Канада посилить співпрацю з партнерами, щоб забезпечити негайне і безумовне повернення українських дітей", – сказав Марк Карні. 

Він додав, що Владіміру Путіну довіряти не можна, і нагадав девіз Рональда Рейгана під час мирних переговорів "довіряй, але перевіряй". Канадський прем'єр вважає, що Путіна можна здолати. 

Він привітав лідерство Дональда Трампа в лідерстві мирних зусиль. Водночас він наголосив, що Росію потрібно стримувати від будь-яких нових загроз.
﻿
