Світ

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Голова МЗС Угорщини відреагував на заяву президента України щодо нафтопроводу "Дружба".

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу


Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського щодо ударів по нафтопроводу "Дружба" в Росії, назвавши його "погрозою Угорщині".

Про це Сіярто написав у соцмережі Х. 

"Президент України Володимир Зеленськийї використав національне свято України для погроз Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування українського президента. Ми вважаємо суверенітет і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітет і територіальну цілісність кожної країни і очікуємо того ж у відповідь", - зазначив Сіярто у дописі. 

Він також заявив, що "останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку – це атака на суверенітет".

Сіярто додав, що "війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету" та закликав Зеленського "припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку".

Що передувало

Зеленський під час пресконференції у Києві сказав: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини". 

18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська область) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.

22 серпня Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним заявив, що РФ відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів.

В середині серпня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати спільну заяву напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та ЄС.
