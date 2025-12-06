Кулеба: Росія завдала масованого удару по портах, залізниці та критичній інфраструктурі України

Росія завдала чергового масованого удару по українським громадам, портовій інфраструктурі, залізнці та критичній інфраструктурі. Є постраждалі.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На Київщині пошкоджена залізнична вузлова станція, вокзал, приміське депо, яке обслуговує електропоїзда, та рухомий склад. Суто цивільна інфраструктура для соціального приміського сполучення.

"Рух приміських поїздів із/до Фастова наразі ускладнено, Укрзалізниця на час ліквідації наслідків внесла зміни в графіки та робить все можливе для найшвидшого відновлення, передислокуються резервні поїзди з інших депо. Також, спільно із Київською ОВА організовуються автобуси для підвезення пасажирів до маршрутів, які прослідують в об'їзд Фастова", – каже Кулеба.

В Київській області також є пошкодження енергетичної інфраструктури, оперативні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

Прицільних ударів зазнали об’єкти електро- і теплогенерації на Чернігівщині, Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

В Одеській області внаслідок пошкоджень без теплопостачання залишаються 9 500 абонентів, без водопостачання 34 000 абонентів. Триває перезаживлення до резервних ліній.

Під атакою опинилися і портові об’єкти: частина інфраструктури знеструмлена, оператори перейшли на резервне живлення від генераторів. Уламками й вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю та елементи портової інфраструктури.

"Росія продовжує системно бити по містах, енергетичних об’єктах та логістичних маршрутах. По всій країні профільні служби працюють у посиленому режимі. Для мешканців, які залишилися без світла чи тепла, розгорнуті "Пункти незламності". Відновлювальні роботи тривають безперервно", – ідеться у повідомленні.