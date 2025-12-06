Уранці РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині, троє поранених

Уранці 6 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Унаслідок атаки поранені цивільні, зруйновано приватний будинок.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог здійснив ракетну атаку по Дніпровському району, внаслідок чого поранень зазнали троє цивільних — двоє чоловіків 37 та 65 років і 75-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару зруйновано приватний будинок, ще майже десять осель пошкоджено. Потрощено також два гаражі.