На Дніпропетровщині через російські обстріли поранена дитина

Вночі 6 грудня ворог масовано атакував Дніпропетровську область. На Нікопольщині постраждала дитина, у Дніпрі є руйнування.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.



"У Дніпрі через це виникло декілька займань. Серед пошкодженого – приватний будинок. Вогонь здійнявся також у Зеленодольській громаді Криворіжжя. Там зачепило інфраструктуру", – каже він.

Внаслідок удару ворожого БпЛА у Павлограді горіли гараж і господарська споруда.

Нс Нікопольщині росіяни били з важкої артилерії та FPV-дронами, їх росіяни скерували на Мирівську, Покровську, Марганецьку громади та сам Нікополь.

Унаслідок атаки по Нікополю постраждав 11-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу. У районі понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди, лінія електропередач.

"Від вечора захисники неба збили над Дніпропетровщиною 40 безпілотників противника. Про це повідомили в ПвК", – додає Гайваненко.