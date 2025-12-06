ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через російські обстріли поранена дитина

Вогоро а такував Дніпро, Павлоград, Нікопольщину і Криворіжжя.

На Дніпропетровщині через російські обстріли поранена дитина
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі 6 грудня ворог масовано атакував Дніпропетровську область. На Нікопольщині постраждала дитина, у Дніпрі є руйнування.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі через це виникло декілька займань. Серед пошкодженого – приватний будинок. Вогонь здійнявся також у Зеленодольській громаді Криворіжжя. Там зачепило інфраструктуру", – каже він.

Внаслідок удару ворожого БпЛА у Павлограді горіли гараж і господарська споруда. 

Нс Нікопольщині росіяни били з важкої артилерії та FPV-дронами, їх росіяни скерували на Мирівську, Покровську, Марганецьку громади та сам Нікополь. 

Унаслідок атаки по Нікополю постраждав 11-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу. У районі понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди, лінія електропередач.

"Від вечора захисники неба збили над Дніпропетровщиною 40 безпілотників противника. Про це повідомили в ПвК", – додає Гайваненко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies