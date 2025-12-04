«Система настільки конкурентна, що і сильним фахівцям важко пробитися»: хірургиня Іванка Небор про медицину, навчання у США

LB.ua розповідає історію Іванки Небор – від навчання в Україні до системи Штатів і порятунку українців вже з таким набутим досвідом.

Завдяки цим втрученням пацієнт із відновленою функцією губ знову може пити воду, чоловік після корекції повіки перестає ловити відведені погляди у своєму магазині, а діти кажуть татові: «Тату, тепер ти — знову ти».

У 2022 році, після чотирьох років від першого стажування у Штатах, лікарка стала однією з організаторів місій Face to Face. Використовує свої навички з контакти для допомоги Україні. Пластичні та реконструктивні хірурги зі США приїжджають і безоплатно оперують військових і цивільних українців із тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток і повік.

Попри переїзд, Іванка наголошує, що її метою ніколи не було життя у США: «Моє життя в Україні мені подобалося — родина, друзі, культура, щоденні дрібниці. Але у плані кар’єри та навчання США залишалися найсильнішою точкою розвитку».

Вона навчалася в українському медвиші, згодом стала аспіранткою в Інституті отоларингології. Далі Іванці вдалося вступити до резидентури і, що особливо складно для іноземців, одразу на вузьку спеціальність.

«Майже впевнена, що за останні десять років я — єдина українка, яка, закінчивши український виш, потрапила в лор-резидентуру в США, — каже Іванка Небор. – Це рідкість не тому, що українські лікарі слабші. А тому, що система настільки конкурентна, що навіть сильним фахівцям важко пробитися».

Фото: facebook/Ivanka Nebor Іванка Небор

Історії пацієнтів як вечірній ритуал

Її життя завжди було пов’язане з медициною. Батьки – лікарі. Мама — неврологиня, тато — токсиколог.

«Коли я була маленькою, вони постійно консультували пацієнтів, навіть на святах чи під час відпочинку. У будні вечорами я слухала їхні історії про пацієнтів і це була як традиція. Саме завдяки цьому з дитинства у мене склалося враження, що медицина цікава і важлива», — згадує Іванка.

Після школи вона вступила на лікувальну справу і закінчила Національний медичний університет імені Богомольця у 2018 році. Після цього проходила інтернатуру з отоларингології в Олександрівській лікарні Києва, і продовжила навчання в аспірантурі ЛОР-інституту імені Коломійченка: «Навіть тоді я ще не до кінця розуміла, що значить бути лікарем. Просто навчалася, готувалася до іспитів, здобувала диплом. Лише з часом почала усвідомлювати всі аспекти професії».

Фото: facebook/Ivanka Nebor Іванка Небор

Перше стажування

Ще під час навчання Іванка заснувала українськомовну платформу INgenius зі статтями та лекціями на медичні теми — хотіла розвивати українську медосвіту. Вони проводили конференції, лекції, освітні заходи для молодих лікарів, запрошували спікерів з різних країн і активно пропагували доказову медицину.

Під час одного з таких заходів Іванка познайомилася з вихідцями організації «Razom for Ukraine», зокрема з однією з засновниць, Марією Сорокою, та її чоловіком, нейрохірургом Люком Томичем: «Я запросила Люка прочитати лекцію з нейрохірургії та доказової медицини для наших учасників. Під час розмови зізналася, що дуже цікаво поїхати на стажування в США, бо американська медична система в плані навчання й розвитку є однією з найсильніших у світі».

Люк відгукнувся, що дізнається про таку можливість. Згодом він організував Zoom-call. Під час міні-інтерв’ю Іванку запитували, навіщо їй це стажування, чим займається в Україні і що хоче побачити. Вона згадує, що дуже переживала за свою англійську, але розмова пройшла добре, і невдовзі їй надіслали офіційне запрошення.

Так Іванка вперше потрапила на обсервацію у відділення отоларингології в Нью-Йорку, в Rutgers.

Фото: facebook/Ivanka Nebor

Американська отоларингологія

У США спеціальність ЛОРа – зовсім не те, що мають на увазі під нею в Україні. В Україні ЛОРи частіше асоціюються з поліклінікою, консервативним лікуванням або вузькими напрямами на кшталт фоніатрії — сферами, які в Північній Америці нерідко виконують навіть не лікарі.

Тоді як у США повна назва цієї спеціальності «отоларингологія — хірургія голови та шиї». Адже майже кожен аспект отоларингології пов’язаний із функціями, які визначають, як людина живе серед інших: слух, голос, нормальне носове дихання, зовнішній вигляд та реконструкція після травм.

Це визначення суттєве: у США та Європі ЛОР — насамперед хірург, а сама галузь є виключно хірургічною. Багато випускників резидентури обирають залишатися загальними отоларингологами, адже навіть базова практика тут широка: ендоскопічні операції носа, пластика барабанної перетинки, втручання на щитоподібній і слинних залозах, мікрохірургія голосових зв’язок. Це спеціальність, у якій рутинності практично немає.

«У США я почала працювати з операціями, які в Україні традиційно належали б до загальної хірургії. Наприклад, із лікуванням стенозів трахеї — коли трахея звужується через фіброз після травми чи тривалої інтубації», — каже Іванка. Щоб відновити просвіт, хірург відкриває доступ на шиї, видаляє уражене кільце трахеї й з’єднує здорові фрагменти між собою. Це одна з найтехнічніших процедур у спеціальності: пацієнт має безперервно отримувати кисень, а сама операція триває 4–5 годин. «Для мене це одна з улюблених операцій — таких втручань я не бачила в Україні».

Подібна ситуація, розповідає Небор, і з вродженими патологіями дихальних шляхів у дітей. В Україні операції на піднебінні виконують дитячі хірурги, але втручання на гортані чи верхніх дихальних шляхах проводять дуже обмежено — інколи лише кількома фахівцями на всю країну. Частину таких патологій навіть належно не діагностують, і про них майже не говорять під час навчання: «У США я не лише спостерігала ці операції, а й почала їх виконувати, — додає вона. – Це дало можливість нарешті побачити повну глибину спеціальності. І навіть якщо лікар в Україні ніколи не працюватиме з такими випадками безпосередньо, знання про них — базовий елемент професійної компетентності».

Фото: facebook/Ivanka Nebor Іванка Небор під час операції

Хочу бути на їхньому рівні

Після Rutgers Іванка змогла познайомитися з лікарями Корнельського університету. «Я сама написала їм і пояснила, що перебуваю в Нью-Йорку два місяці та хотіла б відвідати їхнє відділення. Вони погодилися, і я провела там місяць на обсервації», — говорить лікарка.

Іванка спостерігала там за неймовірною кількістю операцій і процедур. Найбільше її вразило те, що резиденти на четвертому-п’ятому році навчання виконували операції, які на той момент в Україні могла робити лише професура: «Це надихнуло. Тоді подумала: “Хочу бути на їхньому рівні”. Мотивувало не просто отримати досвід, а бути впевненою, що до кінця навчання володітиму цими навичками повністю».

У 2019 році Небор потрапила на стипендіальну програму з skull base surgery у кадавер-лабораторію University of Cincinnati. А вже у 2020 році – на дослідницьку програму для лікарів у ЛОР-відділенні Cincinnati Children’s Hospital, однієї з найвідоміших дитячих лікарень США. За цей час їй вдалося відпрацювати різні хірургічні техніки.

«Але чи одразу я хотіла переїхати до США? Ні. Після повернення з Нью-Йорка я почала аспірантуру в ЛОР-інституті, одночасно співпрацюючи з організацією “Razom for Ukraine”. Через них до нас приїжджали американські нейрохірурги, які відкривали програми в своїх кадавер-лабораторіях для дослідницької роботи», — говорить Іванка.

Фото: facebook/Ivanka Nebor

Найважче в роботі

Одним із найскладніших напрямів в отоларингології вважається онкологія голови та шиї. Такі операції поєднують видалення пухлини, уражених лімфатичних вузлів і реконструкцію. Утрачені м’які чи кісткові структури потрібно замінити здоровими тканинами — їх беруть із рук, ніг або інших ділянок тіла. Якщо уражена нижня щелепа, її видаляють, а на її місце трансплантують клаптик із кісткою, підшиваючи судини, артерії та вени для відновлення кровопостачання.

У США програми резидентури суворо регулюють підготовку. Для кожного рівня є чіткі мінімальні вимоги до кількості операцій. Наприклад, резидент має виконати щонайменше 30 мікросудинних реконструктивних операцій. Це формує реальний досвід, а не лише теоретичні знання.

«Мені найближчий саме реконструктивний аспект. Робота, яка повертає людині функцію й зовнішність після травми або видалення пухлини, дає найвідчутніший результат. Водночас суто онкологічна частина — робота з пацієнтами, які борються зі злоякісними процесами, — потребує іншої, дуже стійкої психології. Для мене це було б емоційно складніше», — каже Іванка.

Тому найбільшу цінність вона бачить у поєднанні технічної майстерності та можливості змінювати життя пацієнтів через реконструкцію. Це той аспект спеціальності, який приносить їй найбільше професійного задоволення.

Фото: facebook/Ivanka Nebor

Як стати лікарем в США

Для лікаря шлях до американської резидентури — довгий, контрольований і структурований процес. Він починається з USMLE — серії іспитів, які перевіряють, чи відповідаєш ти базовим вимогам американського медичного тренінгу.

Спершу — Step 1. Вісім годин тестів із фундаментальних наук: біохімії, фізіології, анатомії, мікробіології.

Вісім годин тестів із фундаментальних наук: біохімії, фізіології, анатомії, мікробіології. Потім Step 2 , який включає дев’ять годин клінічних питань і оцінку комунікації англійською мовою.

, який включає дев’ять годин клінічних питань і оцінку комунікації англійською мовою. І нарешті Step 3 — два дні, по десять годин кожен, із клінічними сценаріями, де ти приймаєш рішення, ніби працюєш у реальній лікарні.

Після цього починається етап резюме. Наскільки воно має бути сильним, залежить від спеціальності. Для вузьких хірургічних напрямків дослідження, публікації, конференції — необхідність. Для терапії, сімейної медицини чи педіатрії вимоги м’якші. Але для іноземців є додатковий фактор — gap. Якщо після університету був період без роботи в клініці, його доведеться пояснювати. Дослідницька пауза вважається прийнятною, але довга «порожня» перерва — уже виклик.

Потім настає найочікуваніша частина — інтерв’ю. Для іноземця сама можливість отримати запрошення – вже маленька перемога. Американські рекомендаційні листи тут мають вирішальне значення: саме робота з професорами дає шанс, що тебе помітять і порадятьі. На інтерв’ю потрібно залишатися собою, але показати, що ти — той, із ким командам буде комфортно працювати багато років. У березні система складає пазл із заявок та програм — match. Якщо збіг є, стаєш резидентом. Якщо ні — чекаєш ще рік. У найкращому випадку весь шлях триває близько трьох років. Але для багатьох він розтягується значно довше.

Чому це так важко

«Насамперед тому, що медичний тренінг у США, особливо хірургічний, вважається одним із найкращих у світі. Хоча система медицини в США далека від ідеалу для пацієнтів: страхування, ціни, бюрократія — реальні проблеми. Але для лікарів це неймовірно сильне середовище», — розповідає Небор.

Сам навчальний процес інтенсивний, і робить із людини якісного спеціаліста: «Після американської резидентури можеш працювати практично в будь-якій точці світу — і ніхто не сумніватиметься у твоїй кваліфікації».

Фото: facebook/Ivanka Nebor Операція з реконструкції обличчя

Конкуренція — друга причина. Зарплати лікарів у США – одні з найвищих у світі, тому місць у резидентурі набагато менше, ніж охочих. Американським випускникам дають перевагу, тому іноземцю потрібно докласти величезних зусиль лише для того, щоб його побачили. «Для порівняння: американський випускник отримує близько 20 інтерв’ю. Іноземець якщо має 1–2, це вже успіх».

Якщо уявити вузьку хірургічну спеціальність на кшталт оториноларингології, то щороку на всю країну є близько 300 місць, а заявок — приблизно 600. Із цих 300 у рік зазвичай лише один іноземець. Інколи — один на два роки.

Процес максимально прозорий: рішення приймає група людей, які оцінюють не лише твої знання, а й те, чи готові вони довірити тобі операційну, чергування та спільну роботу на найближчі п’ять років. На це не впливає «домовленість», тільки те, ким ти є і як працюєш.

Центром медицини є пацієнт

Коли вперше опиняєшся у системі охорони здоров’я США, найбільше вражає не обладнання й не протоколи, а ставлення до пацієнта. Тут воно стоїть у центрі всього процесу, каже Іванка. У клініках немає великих оглядових залів, де одночасно приймають кількох людей. В одну кімнату заходить тільки один пацієнт — і лише ті родичі, яких він сам хоче бачити.

Ніхто не обговорює стан пацієнта в коридорі. Ніхто випадково не чує чужі діагнози. Медичну інформацію не промовляють «між іншим».

Після операцій не існує кулуарних розмов. Для спілкування з родичами є окремі кімнати. Лікар сідає навпроти, пояснює все: як минула процедура, що зроблено, які ускладнення можливі. Він зобов’язаний відповісти на кожне запитання й не має права оминути незручні теми — навіть власні помилки чи сумніви.

Цікаво й те, що під час кожної такої розмови присутній ще хтось із команди: медсестра, резидент чи фелоу (клінічний ординатор). Це — свідок, який фіксує факт коректного спілкування. Адже в Америці питання персональних даних контролює HIPAA — своєрідна «поліція» конфіденційності. І порушення правил тут не просто інцидент, а підстава для штрафів чи звільнення.

Так само важливо, що лікар не має бути у конфлікті з пацієнтом. Якщо поведінка пацієнта чи його родичів стає надмірно агресивною, є охорона та адміністрація. І система подбає про лікаря не менше, ніж про пацієнта.

Пацієнти бувають різні, але загальна культура поваги тут, за спостереженнями Іванки — обопільна. Це створює те відчуття медицини, у центрі якої — людина, а не процес: «Медицина в США — це великі бюджети й складна система, але базовим етичним принципам навчають з перших днів».

Фото: facebook/Ivanka Nebor

Face to Face

Коли почалася повномасштабна війна, улітку 2022 року до організації Razom for Ukraine звернулися американські пластичні хірурги з Association of Facial Plastic Surgery — однієї з найбільших професійних академій США. Вони сказали, що хочуть приїхати в Україну.

«Для мене це стало моментом, який запам’ятався назавжди. До того лікарі з-за кордону частіше пропонували оперувати українців у Польщі, і це здавалося логічним і безпечнішим варіантом. Але коли Люк Томич подзвонив і сказав: “Іванка, вони не бояться. Вони хочуть працювати саме в Україні”, я відповіла: “Вау. Це унікально”».

Команда провела перший Zoom із хірургами в липні. А вже у вересні — за два з половиною місяці — перша команда місії Face to Face вже була в Україні: «Навіть самі американці не могли повірити, що таке можливо: “Це звучить як афера. Ми точно встигнемо?” Встигли».

За організацію з американської сторони взявся фахівець Манош Абрахам. «Він — пластичний хірург, але ще більше людина, яка вміє зрушувати гори. Разом із ним, їхніми медсестрами, з нашими українськими лікарями ми зібрали команду, здатну проводити найскладніші операції на обличчі».

У березні 2026-го відбудеться вже шоста місія Face to Face.

Цей проєкт існує завдяки трьом стовпам:

INgenius – координує українську частину,

Razom for Ukraine – підтримує місію,American Academy of Facial Plastic Surgery, без якої не було б цієї співпраці.

Місія відкрита для двох груп: військових та цивільних, які постраждали від війни.

«Ми постійно публікуємо інформацію в соцмережах, отримуємо заявки з усієї України. Далі українські хірурги роблять первинний відбір, після чого разом із американськими колегами обговорюємо складні кейси на Zoom і ухвалюємо фінальне рішення», — каже Іванка.

Фото: facebook/Ivanka Nebor Огляд пацієнта перед операцією з реконструкції обличчя

Найважчі випадки

За три роки команда вже допомогла близько 150 пацієнтам. Для Іванки це 150 всесвітів. Бо кожна людина приходить до лікаря з надією, яку носила в собі місяцями. І коли ця надія виправдовується, це змінює не одне життя, а всіх, хто поряд.

Наприклад, були пацієнти, у яких бракувало половини верхньої або нижньої щелепи. Для реконструкції вони переносили кістку з ноги. Операція тривала понад 12 годин: «На травневій місії ми виконали сім таких втручань за чотири дні. Це був марафон. Складний, виснажливий, але успішний. Після нашого від’їзду пацієнтів доглядають українські лікарі. Це гігантська відповідальність і робота. Без них місія не існувала б».

Місія працює переважно з військовими. Іванка не має детальної статистики таких травм, утім, каже, що травми обличчя, з якими вони працюють – тяжкі, комбіновані, і часто одночасно вражені і кінцівки, і тулуб. Люди приходять після десятків операцій. І кожна реконструкція — шанс повернути їм частину нормального життя.

В Україні вже є 2–3 команди, здатні виконувати аналогічні втручання. Але цього критично мало. Це одна з головних цілей місії: навчити, передати досвід, залучити українських хірургів до операцій. Команда проводить онлайн-трансляції, запрошує лікарів бути асистентами, пояснює тактики ведення складних пацієнтів: «Українці, які працюють у міжнародних корпораціях, у медицині, інженерії, в ІТ, які стоять на світових сценах – величезний ресурс для України. Подивіться на досвід Ізраїлю: їхня діаспора — їхня сила. І нам потрібно робити так само: підтримувати українців за кордоном, допомагати один одному рости, а головне — повертати це знання назад в Україну».

Їй хочеться, щоб у світі українці асоціювалися з інтелектом, професійністю, технологічністю, а не з пострадянським минулим. І щоб після війни саме ці люди стали основою відбудови країни: «Україні будуть потрібні інтелектуали. І фахівці, які пройшли навчання у найкращих інституціях світу. І лікарі, які готові працювати вдома».

Фото: facebook/Ivanka Nebor

Випадковості не випадкові

«У моєму шляху було багато випадковостей, які можна назвати «пощастило». З однієї сторони – дійсно удача: випадково зустрічала людей, які відіграли ключову роль у професійному розвитку. — додає Небор. — Наприклад, Джонатан Форбс, який запросив мене в University Cincnnati, чи доктор Майкл Ратер, з яким я випадково сіла за один столик на випускному. Як потім діналася, він є зіркою дитячої отоларингології по вродженим вадам у США і надзвичайно допоміг мені у дослідницькій роботі».

Але з іншого боку, за цим успіхом стояло багато активної роботи: Іванка стукала у всі двері, шукала можливості, пояснювала свою мету, наміри і чого хоче досягти: «Якби я залишалася вдома і чекала, нічого б не сталося».

Додає, що на шляху завжди буде багато людей, які не підтримують і не цікавляться. На кожну людину, яка допомогла, припадало 20, які демонстрували байдужість або навіть сміялися і казали: «Ти що, це нереально»: «Порада, яку я дала б собі і кожному, хто починає складний шлях: концентруйтеся на тих, хто дійсно готовий допомогти, на позитивні контакти та можливості для спільної роботи. Вчіться синтезувати досвід з таких зустрічей і використовувати його, а не зосереджуватися на негативі. Саме так формується справжній професійний шлях».