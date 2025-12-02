Про розвиток ініціативи повідомило Міністерство охорони здоров’я.
CheckEye дає змогу швидко та безболісно діагностувати діабетичну ретинопатію — небезпечне ускладнення цукрового діабету, що може призвести до втрати зору.
Алгоритми також визначають інші патологічні зміни судин сітківки на ранніх етапах, коли лікування є найбільш ефективним.
Проєкт уже працює в різних регіонах України, а кількість медичних закладів, що долучаються до ініціативи, постійно зростає.
У Львові мешканці можуть пройти безоплатний цифровий скринінг у Другому медичному об’єднанні міста та 4-й міській поліклініці. Обстеження триває лише кілька хвилин, не потребує направлення та проходить без черг. Від квітня цього року послугою вже скористалися понад 2600 пацієнтів.
Процес складається з двох етапів:
- Медичний працівник фотографує очне дно спеціальною камерою без необхідності розширення зіниць.
- Отримане зображення завантажується на платформу CheckEye, де протягом 30 секунд ШІ аналізує стан судин і визначає наявність та стадію ретинопатії.
Крім того, CheckEye інтегрують у навчальний процес провідних медичних університетів України, забезпечуючи студентам доступ до сучасних цифрових інструментів та практичних кейсів.
Ініціатива вже отримала міжнародне визнання: CheckEye стала лауреатом Panacea Award як найкращий проєкт із використання штучного інтелекту у фармацевтичній галузі.