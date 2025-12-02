«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаЗдоров'я

В Україні впроваджують цифрові технології для виявлення хронічних захворювань за допомогою ШІ, — МОЗ

В українській системі охорони здоров’я стрімко розширюється використання цифрових технологій, що допомагають виявляти хронічні хвороби на ранніх стадіях. 

Одним із провідних рішень у цій сфері стала вітчизняна платформа CheckEye, яка застосовує алгоритми штучного інтелекту для скринінгу стану сітківки.

В Україні впроваджують цифрові технології для виявлення хронічних захворювань за допомогою ШІ, — МОЗ
В Україні впроваджують цифрові технології для виявлення хронічних захворювань за допомогою штучного інтелекту
Фото: CheckEye

Про розвиток ініціативи повідомило Міністерство охорони здоров’я.

CheckEye дає змогу швидко та безболісно діагностувати діабетичну ретинопатію — небезпечне ускладнення цукрового діабету, що може призвести до втрати зору. 

Алгоритми також визначають інші патологічні зміни судин сітківки на ранніх етапах, коли лікування є найбільш ефективним.

Проєкт уже працює в різних регіонах України, а кількість медичних закладів, що долучаються до ініціативи, постійно зростає. 

У Львові мешканці можуть пройти безоплатний цифровий скринінг у Другому медичному об’єднанні міста та 4-й міській поліклініці. Обстеження триває лише кілька хвилин, не потребує направлення та проходить без черг. Від квітня цього року послугою вже скористалися понад 2600 пацієнтів.

Процес складається з двох етапів:

  1. Медичний працівник фотографує очне дно спеціальною камерою без необхідності розширення зіниць.
  2. Отримане зображення завантажується на платформу CheckEye, де протягом 30 секунд ШІ аналізує стан судин і визначає наявність та стадію ретинопатії.

Крім того, CheckEye інтегрують у навчальний процес провідних медичних університетів України, забезпечуючи студентам доступ до сучасних цифрових інструментів та практичних кейсів.

Ініціатива вже отримала міжнародне визнання: CheckEye стала лауреатом Panacea Award як найкращий проєкт із використання штучного інтелекту у фармацевтичній галузі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies