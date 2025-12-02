Одним із провідних рішень у цій сфері стала вітчизняна платформа CheckEye, яка застосовує алгоритми штучного інтелекту для скринінгу стану сітківки.

В українській системі охорони здоров’я стрімко розширюється використання цифрових технологій, що допомагають виявляти хронічні хвороби на ранніх стадіях.

В Україні впроваджують цифрові технології для виявлення хронічних захворювань за допомогою штучного інтелекту

Про розвиток ініціативи повідомило Міністерство охорони здоров’я.

CheckEye дає змогу швидко та безболісно діагностувати діабетичну ретинопатію — небезпечне ускладнення цукрового діабету, що може призвести до втрати зору.

Алгоритми також визначають інші патологічні зміни судин сітківки на ранніх етапах, коли лікування є найбільш ефективним.

Проєкт уже працює в різних регіонах України, а кількість медичних закладів, що долучаються до ініціативи, постійно зростає.

У Львові мешканці можуть пройти безоплатний цифровий скринінг у Другому медичному об’єднанні міста та 4-й міській поліклініці. Обстеження триває лише кілька хвилин, не потребує направлення та проходить без черг. Від квітня цього року послугою вже скористалися понад 2600 пацієнтів.

Процес складається з двох етапів:

Медичний працівник фотографує очне дно спеціальною камерою без необхідності розширення зіниць. Отримане зображення завантажується на платформу CheckEye, де протягом 30 секунд ШІ аналізує стан судин і визначає наявність та стадію ретинопатії.

Крім того, CheckEye інтегрують у навчальний процес провідних медичних університетів України, забезпечуючи студентам доступ до сучасних цифрових інструментів та практичних кейсів.

Ініціатива вже отримала міжнародне визнання: CheckEye стала лауреатом Panacea Award як найкращий проєкт із використання штучного інтелекту у фармацевтичній галузі.